Wetteraussichten für Marratxí: Frühlingshaft mit Sonnenmomenten und leichten Schauern (14.05.2024 bis 21.05.2024)

Die Wetterprognose für Marratxí - Ihre Wettervorschau für die kommende Woche

Das Wetter in Marratxí präsentiert sich als frühlingshaftes Gemisch: Sonnige Momente, vereinzelte Wolkenformationen und leichte Regenschauer bestimmen die Szenerie.

Wetterüberblick für die Woche vom 14. bis 21. Mai 2024

Ein Blick auf das Thermometer zeigt angenehme Temperaturen um die 23°C bis 25°C, ideal für Spaziergänge und Freizeitaktivitäten im Freien. Die Nachttemperaturen fallen nicht allzu sehr ab, was für lauschige Abendstunden sorgt.

Beginnend mit leichtem Regen am 14. und 15. Mai dürfen wir uns auf zwei Tage mit klarem Himmel freuen, bevor vereinzelte Wolken am 18. Mai für ein malerisches Himmelsbild sorgen. Leichte Regenschauer kehren am 20. Mai zurück, um dann am 21. Mai einer klaren Frühlingsnacht Platz zu machen.

Die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 4 bis 6 km/h moderat und somit ideal für Outdoor-Aktivitäten.

Detaillierte Wettervorhersage für Marratxí

Während die Luftfeuchtigkeit mit Werten von 33% bis 61% variiert, bewegt sich der Luftdruck zwischen 1006 hPa und 1015 hPa.

Frühaufsteher und Spätarbeiter profitieren von den längsten Tagen des Jahres, mit Sonnenaufgängen bereits um ca. 4:30 Uhr und einem Sonnenuntergang, der sich gegen 19:00 Uhr ereignet.

Das Wetter am Wochenende in Marratxí

Planen Sie für das Wochenende Open-Air-Veranstaltungen, legen wir Ihnen den 19. Mai mit klarem Himmel und 24 °C besonders ans Herz. Der folgende Tag lädt mit leichtem Regen und 24 °C zur gemütlichen Einkehr in ein Café oder zur ruhigeren Freizeitgestaltung ein.

Fazit

Die Wetterlage in MarratxíMarratxí ist ideal, um die vielfältigen Facetten des Frühlings zu genießen - sei es bei sportlichen Aktivitäten, Ausflügen in die Natur oder bei einem Stadtbummel. Packen Sie also je nach Tageswetter mal die Sonnenbrille oder einen schicken Regenschirm ein und nutzen Sie die wunderbare Zeit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:41:52. +++