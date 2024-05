Wetteraussichten für Valldemossa: Prognose für die kommende Woche (14.05.2024 - 21.05.2024)

Wettervorhersage für Valldemossa: Eine Woche zwischen Sonnenschein und leichten Regenschauern

Wer in der malerischen Stadt Valldemossa auf Mallorca weilt, kann sich auf eine Woche gemischter Wetterbedingungen einstellen. Von leichten Regenschauern bis hin zu klarem Himmel ist alles zu erwarten. Mit Frühlingsbeginn wundert es nicht, dass das Wetter launisch sein kann, doch es hat auch seinen Reiz, die vielfältige Natur Mallorcas unter verschiedenen Wetterfacetten zu erleben.

Das Wetter in Valldemossa: Tägliche Details

Am Dienstag, dem 14. Mai 2024, startet Valldemossa mit einer maximalen Temperatur von 22°C in die Woche. Leichter Regen kündigt sich an, jedoch bleibt die Windgeschwindigkeit mit 5 km/h niedrig, was angenehme Spaziergänge erlaubt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 70%, und der Luftdruck misst 1006 hPa. Der Tag erwacht früh um 4:35 Uhr und die Sonne verabschiedet sich um 18:56 Uhr.

Der Mittwoch, 15. Mai, zeigt sich ähnlich mit leichten Regenschauern und einer angenehmen Höchsttemperatur von 21°C. Die Winde lassen weiterhin nach und wehen nur schwach mit 2 km/h. Geringere Luftfeuchtigkeit von 63% und ein leicht gestiegener Luftdruck von 1007 hPa sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Sonnenauf- und -untergang erfolgen fast unverändert.

Am Donnerstag, 16. Mai, dürfen sich Besucher und Einheimische über einen klaren Himmel freuen. Mit einer Höchsttemperatur von 20°C und einer angenehmen Windestärke von 4 km/h verspricht es, ein idealer Tag zu werden, um Valldemossa und seine Umgebung zu erkunden. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 50%, und der Luftdruck steigt auf 1008 hPa.

Die gute Wetterlage setzt sich am Freitag, den 17. Mai, fort mit einem strahlend klaren Himmel und einer leichten Erwärmung auf 23°C. Die Winde bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck verändern sich unwesentlich.

Auch der Samstag, 18. Mai, zeigt sich freundlich, wenn auch mit ein paar vereinzelten Wolken am Himmel. Die Temperaturen bleiben konstant bei 23°C, und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 51%. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1010 hPa.

Der Sonntag, 19. Mai, präsentiert sich ebenfalls klar, was Einheimischen und Urlaubern weiterhin ermöglicht, die vielen Freizeitaktivitäßen in Valldemossa voll auszukosten. Die Höchsttemperatur sinkt leicht auf 22°C, und der Luftdruck liegt bei 1009 hPa.

Den Abschluss der Woche bildet der Montag, 21. Mai, mit wiederkehrenden leichten Regenschauern. Die Temperaturen stabilisieren sich bei einer angenehmen Höhe von 22°C. Mit einer Windestärke von 5 km/h und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 46% endet die Woche wettertechnisch angenehm und der Luftdruck zeigt sich erhöht bei 1016 hPa.

Ausblick: Wettertrend für Valldemossa

In der Gesamtschau zeigt sich das Wetter in Valldemossa für die kommende Woche als überwiegend freundlich mit gelegentlichem Niederschlag. Die Temperaturen bewegen sich im frühlingshaften Bereich, und die geringen Windverhältnisse laden zu Aufenthalten im Freien ein. Dieses Wetter bietet ideale Bedingungen, sowohl für Erholungssuchende als auch für Abenteurer, die die vielfältige Landschaft rund um Valldemossa erkunden möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:55:50. +++