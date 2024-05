Wetteraussichten in Santa Maria del Camí: Eine Woche voller Sonne mit leichtem Regen erwartet (14.5.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Santa Maria del Camí

Mit einem herrlich milden Frühlingswetter zeigt sich Santa Maria del Camí als ein ideales Ziel für alle, die das Zusammenspiel von Sonne, leichtem Regen und angenehmen Temperaturen genießen möchten. Die kommenden sieben Tage versprechen laut unserer Wettervorhersage eine vielfältige Mischung aus klarem Himmel und gelegentlichen Regenschauern, was die perfekte Gelegenheit für vielfältige Outdoor-Aktivitäten auf der wunderschönen Insel Mallorca bietet.

Der Wettertrend für die nächste Woche

Von leichtem Regen begleitet, startet die Woche am 14. Mai 2024 mit angenehmen 24°C. Der Wind bleibt mit 4 km/h leicht, perfekt für einen entspannten Stadtbummel in Santa Maria del Camí. Erfrischen Sie sich in der feuchten Mittelmeerluft, die durch die relative Feuchtigkeit von 58% und einen Luftdruck von 1006 hPa angedeutet wird. Die Sonne begrüßt Sie an diesem Montag bereits um 4:35 Uhr und verabschiedet sich um 18:55 Uhr.

Am darauffolgenden Tag, dem 15. Mai, halten sich die Temperaturen stabil bei 23°C. Der Himmel bleibt leicht bewölkt mit weiteren Regenschauern, verspricht aber dennoch angenehme Momente für Outdoor-Enthusiasten. Wind und Feuchtigkeit nehmen geringfügig zu, die Sonne geht eine Minute früher auf und später unter und spendet so dem Tag ein wenig mehr Licht.

Das Highlight der Woche könnte der 16. Mai werden, an dem ein klarer Himmel die Szene beherrscht und die Temperaturen bei 22°C eine ideale Balance aus Frische und Wärme bieten. Mit einem leichten Wind von 5 km/h und einer signifikanten Reduzierung der Luftfeuchtigkeit auf 36% wird dieser Tag zu einem Fest für die Sinne.

Die Mitte der Woche setzt die Tendenz zu klarem Wetter und sonnigen Tagen fort. Mit Temperaturen, die auf 24°C steigen und einem stabilen Luftdruck von 1010 hPa, ist der 17. Mai ein verheißungsvoller Tag für alle Unternehmungen unter freiem Himmel.

Am 18. Mai wird das Panorama von vereinzelten Wolken geprägt sein, wobei die Temperaturen einen angenehmen Höhepunkt von 26°C erreichen. Dieser Freitag wird von einer geringen Feuchtigkeit begleitet, was den Tag insgesamt zu einem willkommenen Wechsel zwischen sonnigen und leicht bewölkten Momenten macht.

Das Wochenende verspricht mit leichtem Regen am 20. Mai und einer Temperatur von 25°C eine kleine Abkühlung, gefolgt von einem klaren Himmel am 21. Mai und derselben Höchsttemperatur. Beide Tage sind dabei ideal, um das wohltuende Mittelmeerklima in vollen Zügen zu genießen.

Ausblick und Schlußfolgerung

In Summe kündigt sich in Santa Maria del Camí eine abwechslungsreiche Woche an, die mit ihren milden Temperaturen, der Mixtur aus Sonne und Regen sowie einer allgemein entspannten Wetterlage zu vielen Aktivitäten unter freiem Himmel einlädt. Mit Sonnenaufgängen, die den frühen Morgen läuteln und Sonnenuntergängen, die den langen Abend einleiten, präsentiert sich Santa Maria del Camí als ein Ort, der im Mai pure Lebensfreude versprüht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:50:19. +++