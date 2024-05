Wetterprognose für Fornalutx: Eine Woche voller Frühlingssonne und vereinzelter Regenschauer (14.5.2024)

Das Wetter in Fornalutx vom 14.05.2024 bis 21.05.2024

Die kommende Woche hält für die Bewohner und Besucher von Fornalutx auf Mallorca eine abwechslungsreiche Wetterlage bereit. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die täglichen Wettertendenzen und geben Einblicke in die zu erwartenden Bedingungen. Egal ob Sie Ihre Freizeitaktivitäten planen oder einfach nur wissen möchten, ob Sie einen Schirm einpacken sollten – wir informieren Sie umfassend.

Leichter Regen und milde Temperaturen zu Wochenbeginn

Beginnen wir mit dem Dienstag, den 14. Mai. Sanfter Frühlingsregen wird die Felder von Fornalutx benetzen, bei einer durchschnittlichen Temperatur von 23°C. Eine leichte Brise bei nur 4 km/h bietet ideale Bedingungen für einen Spaziergang mit Regenschirm, während die Luftfeuchtigkeit bei 60% für ein angenehmes Klima sorgt.

Der Mittwoch, den 15. Mai, setzt den Trend mit leichten Regenschauern fort und kühlt die Luft auf angenehme 21°C ab. Die Sonne geht an diesem Tag um 4:34 Uhr auf und taucht Fornalutx bis zum Sonnenuntergang um 18:56 Uhr in ein weiches Licht.

Sonne und klare Himmel Mitte der Woche

Vom 16. Mai an, begrüßt uns der klare Himmel und sorgt für perfekte Bedingungen um die reizvolle Landschaft von Fornalutx zu genießen. Bei Temperaturen um die 20°C und einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 4 km/h, ist dieser Tag ideal für Outdoor-Aktivitäten. Die geringe Luftfeuchtigkeit von 44% verspricht zudem einen frischen und klaren Tag.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich für den 17. Mai ab, an dem sich das Thermometer auf 23°C einpendelt und uns mit einem strahlend blauen Himmel verwöhnt. Die Luft ist mit 39% Feuchtigkeit besonders trocken, was das Wohlbefinden steigert.

Angenehme Temperaturen und leichte Bewölkung am Wochenende

Das Wochenende naht mit Temperaturen, die am 18. Mai auf 24°C klettern. Der Himmel zeigt sich leicht bewölkt, was für interessante Lichtspiele sorgt und den Tag visuell aufwertet. In der Nacht werden wir von einer sanften Brise begleitet, und die Luftfeuchtigkeit hält sich konstant bei 40%.

Sonntag, der 19. Mai, verwöhnt uns mit klarem Himmel und einer konstanten Temperatur von 23°C. Das perfekte Wetter für eine Wanderung oder einen Besuch im örtlichen Café unter der mediterranen Sonne Mallorcas.

Zum Abschluss der Woche, am 21. Mai, dürfen wir uns auf einen weiteren sonnigen Tag freuen. Die klare Luft, bei 23°C, bietet optimale Bedingungen für all Ihre geplanten Vorhaben.

Lassen Sie uns gemeinsam diese schöne Zeit auf Mallorca genießen, die uns die Natur in Fornalutx schenkt. Und denken Sie daran: Ein kurzer Regenschauer kann die Erde beleben, ohne Ihren Tag zu trüben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:35:29. +++