Wettervorhersage Alaró (14.05.24 bis 21.05.24): Aktuelle Trendprognose und Tagesüberblick

Aktuelle Wettertrends für Alaró

Ein Blick auf das Wetter in Alaró: In den kommenden Tagen präsentiert sich die Wetterlage in Alaró auf Mallorca abwechslungsreich, mit einem Mix aus leichten Regenschauern und sonnigen Phasen. Die Temperaturen bewegen sich angenehm in den mittleren Zwanzigern. Ein idealer Zeitpunkt, um das frühlingshafte Mallorca zu erleben und in die lebendige Natur einzutauchen.

Wetterüberblick für die Woche vom 14. Mai bis zum 21. Mai 2024

Beginnen wir mit dem heutigen Wetter: Der 14. Mai begrüßt uns mit leichtem Regen und einer maximalen Temperatur von 24°C. Der Wind weht leicht mit 4 km/h bei einer Luftfeuchtigkeit von 52%. Der Luftdruck liegt bei 1006 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zeichnen den Tag von 04:35 Uhr morgens und 18:55 Uhr abends.

Auch der 15. Mai verspricht mit leichten Regenschauern bei 23°C eine erfrischende Abkühlung, begleitet von einem sanften Wind von 5 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 48% und der Luftdruck bleibt stabil bei 1006 hPa. Der Tag erwacht um 04:34 Uhr und verabschiedet sich um 18:56 Uhr.

Der 16. Mai zeigt sich von seiner besten Seite: Mit klarem Himmel und 23°C sowie moderatem Wind können Sie perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten oder einen gemütlichen Stadtbummel genießen. Die Luft ist mit einer Feuchtigkeit von 32% recht trocken und der Luftdruck steigt leicht auf 1008 hPa. Sonnenaufgang ist um 04:33 Uhr, während der Sonnenuntergang um 18:57 Uhr stattfindet.

Am 17. Mai setzt sich das gute Wetter fort, mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 24°C. Der Wind bleibt beständig bei 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit bei 35%. Der Barometerstand klettert auf 1010 hPa. Die Sonne grüßt uns um 04:32 Uhr und verlässt uns wieder um 18:58 Uhr.

Die Aussichten für den 18. Mai: Mit vereinzelten Wolken und angenehmen 26°C dürfen Sie sich auf einen freundlichen Tag freuen. Eine leichte Brise mit 4 km/h verspricht eine angenehme Frische, bei sinkender Luftfeuchtigkeit von 28% und einem leichten Abfall des Luftdrucks auf 1009 hPa. Der Tag erwacht um 04:31 Uhr und endet um 18:59 Uhr.

Ein strahlender 19. Mai steht bevor: Mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 25°C erwartet Sie ein idealer Tag zum Entspannen oder Erkunden. Der Wind schwächt sich auf 3 km/h ab und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 36%. Der Luftdruck notiert bei 1008 hPa. Sonnenaufgang und -untergang markieren den Tag von 04:30 Uhr bis 19:00 Uhr.

Der 20. Mai bringt wiederum leichten Regen mit sich, bei gleichbleibenden 25°C. Ein mäßiger Wind mit 5 km/h und eine konstante Luftfeuchtigkeit von 36% sorgen für Abwechslung. Der Luftdruck bleibt bei 1009 hPa. Der Tag beginnt um 04:30 Uhr und klingt aus um 19:01 Uhr.

Den Abschluss der Woche bildet der 21. Mai mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 26°C. Die leichte Brise mit 3 km/h und die angenehme Luftfeuchtigkeit von 28% lassen den Tag besonders komfortabel erscheinen. Der Luftdruck erreicht mit 1015 hPa den Höhepunkt der Woche. Der Sonnenaufgang um 04:29 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:01 Uhr runden den Tag ab.

Alaró - ein malerisches Wetterpanorama

Die kommende Woche bietet also eine ideale Kulisse für diverse Aktivitäten unter dem blauen Himmel von Mallorca. Egal, ob Wandern, ein Besuch der historischen Stätten oder einfach nur das Dolcefarniente - in Alaró erwartet Sie eine Woche voller Möglichkeiten, begleitet von einem angenehmen mediterranen Klima.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:20:50. +++