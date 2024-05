Wettervorhersage Alcúdia (14.05.24 bis 21.05.24): Sonne und vereinzelte Regenschauer

Wetterbericht für Alcúdia – Die kommende Woche im Blick

Das Wetter in Alcúdia präsentiert sich in der dritten Maiwoche des Jahres 2024 überwiegend freundlich mit ausreichend Sonnenschein und ein paar leichten Regenschauern. Mit Temperaturen, die während der Tage zwischen angenehmen 19°C und 24°C schwanken, empfiehlt sich leichte und luftige Bekleidung für Ihren Aufenthalt auf der Baleareninsel. Eine leichte Jacke kann jedoch an regnerischen Tagen nicht schaden.

Detaillierte Wetteraussichten für Alcúdia

Dienstag, 14.05.24: Mit 23°C startet die Woche mild und behaglich. Gelegentlich sorgt leichter Regen für Erfrischung, während die Windgeschwindigkeit bei moderaten 5 km/h liegt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 64%, der Druck steht bei 1006 hPa. Sonnenaufgang und -untergang umrahmen den Tag zwischen 04:33 Uhr und 18:54 Uhr.

Mittwoch, 15.05.24: Ein frischerer Tag mit 19°C erwartet uns. Das Bild zieren wiederholt leichte Regenfäden bei einem leichten Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 6 km/h. Die Feuchtigkeit nimmt zu auf 72%, was den Tag hin und wieder etwas drückend gestalten könnte.

Donnerstag, 16.05.24: Die Mitte der Woche bringt einen Wechsel zu klarem Himmel mit 21°C. Die frische Brise weht mit 7 km/h und der niedrigere Feuchtigkeitsgehalt von 49% verspricht einen angenehmen Tag unter der Sonne Mallorcas.

Freitag, 17.05.24: Die Temperaturen klettern auf 24°C unter einem ungetrübten Himmel, der zum Strandbesuch einlädt. Mit leichtem 5 km/h Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 45% steht einem sonnigen Tag nichts im Wege.

Wochenend-Prognose: Der Samstag (18.05.24) lädt mit 22°C und einer Mischung aus Sonne und einigen Wolken zu vielfältigen Aktivitäten ein. Sonntag (19.05.24) und Montag (20.05.24) behalten die 22°C bei und präsentieren sich teils sonnig, teils mit leichtem Regen. Der Dienstag (21.05.24) schließt die Woche mit klarem Himmel und frischen 22°C ab.

Die Sonnenauf- und -untergänge verschieben sich geringfügig, bleiben aber im idyllischen Rahmen von etwa 04:30 bis 19:00 Uhr – perfekt für lange Abende im Freien.

Insgesamt erwartet Besucher und Bewohner von Alcúdia eine wohltemperierte Woche mit abwechslungsreichem Wetter, die alle Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien bietet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:21:42. +++