Wettervorhersage Andratx (14.5.2024 bis 21.5.2024): Sonnenschein und leichte Regenschauer im Wechsel (14.5.2024)

Das Wetter in Andratx - Eine Woche voller Abwechslung

Das Wetter in Andratx präsentiert sich in der Woche vom 14. Mai bis zum 21. Mai 2024 als eine wahre Achterbahn der Elemente. Sanfter Regen, klare Himmel und vereinzelte Wolkenformationen zeichnen das klimatische Bild in der beliebten mallorquinischen Gemeinde im Südwesten der Insel.

Wetter am Dienstag (14.05.2024)

Mit leichten Regenschauern und einer milden Temperatur von 19°C startet die Woche gemächlich. Eine sanfte Brise mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h sorgt dabei für Frische, während die Luftfeuchtigkeit bei 82% liegt.

Mitte der Woche: Klare Sicht und leichte Regung

Der Mittwoch (15.5.2024) bleibt bei 18°C und gelegentlichem Nieselregen dennoch angenehm. Der Donnerstag (16.5.2024) und Freitag (17.5.2024) locken mit einem klaren Himmel und gleichbleibenden Temperaturen um 19°C zahlreiche Sonnenanbeter nach draußen.

Wochenendprognose für Andratx

Am Wochenende begrüßen uns die Tage mit teils bewölktem Himmel (Samstag, 18.5.2024) und erfrischenden 19°C, während der Sonntag mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 20°C das Freizeitvergnügen im Freien fördert.

Ausblick auf die neue Woche

Die neue Woche beginnt am Montag (20.5.2024) mit leichtem Regen und wiederum angenehmen 20°C, wohingegen der Dienstag (21.5.2024) erneut mit einem klaren Himmel und angenehmer Frühlingswärme aufwartet.

Für alle Wetterbegeisterten und jene, die Ihre Aktivitäten planen möchten, bietet diese detaillierte Wetterprognose für Andratx eine zuverlässige Orientierung.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:23:04. +++