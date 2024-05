Wettervorhersage Búger: Sonnige Aussichten trotz vereinzelter Regenschauer! (14.5.2024)

Die Wetterlage in Búger: Eine Woche voller Frühlingsfreude

Das Wetter in Búger bringt uns eine Mischung aus Sonnenschein und gelegentlichem Nieselregen, wie die Vorhersage für die kommende Woche zeigt. Die Temperaturen halten sich angenehm warm mit Höchstwerten um die 26 Grad Celsius; eine perfekte Kulisse für vielfältige Freizeitaktivitäten unter dem blauen Himmel von Mallorca.

Leichter Regen und laue Abende – Das Wetter ab dem 14. Mai

Am Dienstag, den 14. Mai 2024, erleben wir bei 26 Grad Celsius leichten Regen, das Wetter scheint jedoch mit nur sanften Windgeschwindigkeiten von 4 km/h milde zu sein. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 48%, und der Luftdruck notiert sich auf 1005 hPa. Genießen Sie das frische Grün der Landschaft, das nach dem Regen umso lebendiger wirkt.

Der Mittwoch begrüßt uns mit 22 Grad und wiederum leichtem Regen bei einer Luftfeuchtigkeit von 59%. Die milderen Temperaturen und die herrliche Natur Mallorcas laden zu entspannten Spaziergängen ein.

Hochdruckgebiet bringt klaren Himmel und warme Tage

Von Donnerstag bis Sonntag dürfen wir uns auf ein stabiles Hochdruckgebiet freuen. Die Tage vom 16. bis zum 19. Mai zeichnen sich durchweg durch klaren Himmel und Temperaturen zwischen 25 und 26 Grad aus, wobei die Windgeschwindigkeiten gemächlich bei 3 bis 7 km/h liegen. Mit einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 27% am Donnerstag steigt diese am Sonntag leicht auf 37% an.

Ausblick auf die kommende Woche und Wetter-Trends

Die neue Woche beginnt mit leichtem Regen am Montag, den 20. Mai, bei 26 Grad Celsius. Doch schon am folgenden Tag, dem 21. Mai, grüßt uns wieder der klare Himmel über Búger. Bei Temperaturen von 26 Grad und einer angenehmen Brise können Outdoor-Aktivitäten und Entdeckungstouren weiterhin genossen werden.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Wettervorhersage für Búger hauptsächlich sonnige Tage mit gelegentlichen Regenschauern verspricht, was typisch für das mediterrane Frühjahr auf Mallorca ist. Die frühen Sonnenaufgänge und die späten Sonnenuntergänge garantieren lange und erlebnisreiche Tage für Einheimische und Besucher gleichermaßen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:26:08. +++