Wettervorhersage Estellencs (14.5.2024 bis 21.5.2024): Sonnige Aussichten und leichte Niederschläge (14.5.2024)

Das Wetter in Estellencs: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Regenschauern

Das idyllische Dorf Estellencs auf Mallorca ist bekannt für seine malerischen Landschaften und das angenehme mediterrane Klima. Die bevorstehenden Tage versprechen eine interessante Mischung aus sonnigen Momenten und gelegentlichen Regenschauern, perfekt für Spaziergänge entlang der Küste oder entspannte Stunden in einem der gemütlichen Cafés des Ortes.

Dienstag, 14. Mai 2024: Zum Wochenbeginn erleben Bewohner und Besucher von Estellencs einen angenehmen Tag mit leichten Regenfällen. Die Temperaturen erreichen bis zu 20°C, während der Wind leicht mit nur 5 km/h weht. Die hohe Luftfeuchtigkeit von 79% lässt das Wetter etwas schwüler erscheinen, doch der geringe Luftdruck von 1006 hPa verspricht eine gewisse Frische. Mit Sonnenaufgang um 4:36 Uhr und Sonnenuntergang um 18:56 Uhr können Sie lange Tage im Freien genießen.

Mittwoch, 15. Mai 2024: Am Mittwoch hält der Regen weiterhin bei leicht gesunkenen Temperaturen von 19°C an. Doch die gesunkene Luftfeuchtigkeit von 74% und geringer Wind lassen den Tag entspannter erscheinen. Der Luftdruck steigt leicht an, was auf eine Wetterberuhigung hindeuten könnte. Mit Sonnenaufgang um 4:35 Uhr und dem Sonnenuntergang um 18:57 Uhr setzen sich die langen Tage fort.

Ende der Woche: Sonniges Wetter und klare Himmel über Estellencs

Ab Donnerstag bis zum Wochenende dürfen sich die Einheimischen und Touristen über einen klaren Himmel und strahlenden Sonnenschein freuen. Von Donnerstag, dem 16. Mai mit 20°C, bis einschließlich Samstag, dem 18. Mai, wo die Temperaturen auf angenehme 21°C klettern, können Sie das perfekte Frühlingswetter genießen. Der Wind bleibt moderat und die Luftfeuchtigkeit angenehm.

Nächste Woche: Gleichbleibende Temperaturen und sporadische Regengüsse

Die neue Woche beginnt am Sonntag, dem 19. Mai, mit beständigem Wetter und klarem Himmel, während Montag, der 20. Mai, erneut leichte Regenschauer mit sich bringt. Doch keine Sorge: Die aufkommenden Niederschläge werden von milden Windverhältnissen und durchschnittlichen Temperaturen von 21°C begleitet. Die Woche rundet sich am Dienstag, dem 21. Mai, mit perfektem Wetter für Outdoor-Aktivitäten ab, Dank des klaren Himmels und behaglichen Temperaturen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:33:54. +++