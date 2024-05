Wettervorhersage für Mancor de la Vall: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer (14.5.2024)

Wetter in Mancor de la Vall: Was die nächste Woche bereithält

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich in der kommenden Woche in Mancor de la Vall von seiner abwechslungsreichen Seite. Die Temperaturen liegen angenehm warm, während die Sonne und vereinzelte Regenschauer sich bei uns abwechseln. Die ideale Zeit, um die vielfältigen Freiluftaktivitäten zu genießen oder einfach die malerische Natur der Insel zu erkunden.

Dienstag, 14. Mai 2024 - Ein Hauch von Regen

Der Dienstag beginnt mit leichtem Regen und einer maximalen Temperatur von 24°C. Die Windgeschwindigkeit liegt bei sanften 3 km/h, ideal für einen Spaziergang. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 49% und einem Luftdruck von 1005 hPa lässt es sich gut atmen. Das Tageslicht erstrahlt um 4:34 Uhr und weicht um 18:55 Uhr der Abenddämmerung.

Mittwoch, 15. Mai 2024 - Regentropfen klopfen sanft

Leichter Regen gibt uns auch am Mittwoch Gesellschaft bei einer Höchsttemperatur von 21°C. Die frische Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h verleiht dem Tag eine angenehme Note. Mit 51% Luftfeuchtigkeit fühlt sich die Luft fast wie ein sanfter Kuss auf der Haut an. Die Sonne begrüßt uns um 4:33 Uhr und verabschiedet sich um 18:56 Uhr.

Donnerstag, 16. Mai 2024 - Klarer Himmel als Begleiter

Am Donnerstag hält sich der Himmel vornehm zurück und präsentiert sich klar. Die Temperaturen erreichen erfreuliche 22°C, wobei der Wind mit 6 km/h durch die Blätter der Palmen weht. Eine Luftfeuchtigkeit von 31% und ein Luftdruck von 1007 hPa runden den Tag ab. Sonnenaufgang und -untergang zeichnen die Zeiten um 4:32 Uhr beziehungsweise 18:57 Uhr.

Freitag bis Sonntag - Vom Sonnenschein verwöhnt

Der Freitag lädt ein zu jeder Menge Sonnenschein und milde 24°C. Weiterhin herrscht klare Sicht und der Wind weht mit nur 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit von 31% dürfte selbst empfindlichere Gemüter nicht stören. Das Wochenende verspricht ähnliches Wetter, mit leicht bewölkten Himmeln und Temperaturen um die 24-25°C. Die Luftfeuchtigkeit bleibt angenehm und die Abende sind perfekt, um die Sterne zu beobachten oder am Strand zu dinieren.

Montag, 21. Mai 2024 - Zur neuen Woche hin Sonnenglück

Zum Ausklang unserer Wettervorschau und Beginn der neuen Woche steht uns ein weiterer Tag voller Sonnenschein bevor. Mit 24°C bleibt das Thermometer beständig. Ein leichter Wind mit 3 km/h und die enorm geringe Luftfeuchtigkeit von 29% sorgen für ein angenehmes Klima. Mit einem gestiegenen Luftdruck von 1015 hPa könnten wir von stabilen Wetterverhältnissen sprechen. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:28 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:1 Uhr.

Mallorca und das Wetter: Ein immerwährendes Vergnügen

Die Wetterbedingungen in Mancor de la Vall geben uns einmal mehr die Möglichkeit, das Leben auf Mallorca in all seinen Facetten zu genießen. Ob bei Sonnenschein oder Regenschauer, die natürliche Schönheit und das milde Klima der Insel laden zu unvergesslichen Erlebnissen ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:40:37. +++