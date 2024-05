Wettervorhersage Lloret de Vistalegre: Sonne und Wolken begleiten die kommende Woche (14.5.2024)

7-Tage-Wetterausblick für Lloret de Vistalegre

Die malerische Gemeinde Lloret de Vistalegre präsentiert sich in den nächsten sieben Tagen als ein wahres Paradebeispiel für frühlingshaftes Wetter. Die Bewohner und Besucher dürfen sich auf eine angenehme Mischung aus Sonnenschein, gelegentlichen Regengüssen und lockerer Bewölkung freuen.

Das Wetter im Detail: Vom 14. bis zum 21. Mai 2024 Beginnend mit dem Dienstag, den 14. Mai 2024, erwacht Lloret de Vistalegre unter einem Himmel mit vereinzelten Wolken. Die Temperaturen erreichen sommerliche 24 Grad Celsius, bei einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 50% und einem Luftdruck von 1006 hPa startet der Tag erfrischend. Der Sonnenaufgang ist um 4:34 Uhr; der Abend klingt aus mit dem Sonnenuntergang um 18:54 Uhr.

Der Mittwoch, 15. Mai, bringt leichten Regen, der jedoch der Wärme keinen Abbruch tut. Mit Höchsttemperaturen von 23 Grad Celsius und gleichbleibendem Wind lässt sich der Tag ganz entspannt genießen. Beginn und Ende des Tages werden markiert durch Sonnenaufgang um 4:33 Uhr sowie Sonnenuntergang um 18:55 Uhr.

Das Wetter am Donnerstag, 16. Mai, verspricht mit einem klaren Himmel und Temperaturen bis zu 25 Grad Celsius ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Der Wind weht etwas stärker mit 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 24% fällt – perfekt für einen langen Spaziergang.

Die folgenden Tage, von Freitag bis Sonntag, zeigen sich ähnlich wohlgesonnen mit klarer Sicht und Höchsttemperaturen von 25 bis 26 Grad Celsius. Der Wind hält sich zurück, und die Abende laden mit Sonnenuntergängen nach 18:57 Uhr zu lauschigen Stunden ein.

Zum Start in die neue Woche, am Montag, den 20. Mai, ziehen wieder Wolken auf und bringen mit leichtem Regen Abwechslung in das Wettergeschehen. Mit Temperaturen weiterhin auf dem Niveau von 26 Grad Celsius bleibt es angenehm warm.

Der darauf folgende Dienstag präsentiert sich dann wieder von seiner besten Seite: Der Himmel zeigt sich klar, die Temperaturen klettern auf 27 Grad Celsius. Ein fast windstiller Tag lädt ein, die vielfältige Natur Lloret de Vistalegres zu genießen.

Blick auf das Wochenende: Entspannung unter der Sonne

Für das Wochenende deutet sich ein stabiles Wetterbild an. Mit klaren Himmelsbedingungen und anhaltend angenehmen Temperaturen steht einem erholsamen Wochenende nichts im Wege. Ideal für alle, die die Freizeit im Freien verbringen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:36:56. +++