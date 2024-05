Wettervorhersage Sóller: Eine Woche voller Sonnenschein und milden Temperaturen auf Mallorca (14.5.2024)

Das Wetter in Sóller: Sonnenanbeter kommen auf ihre Kosten

Die kommende Woche in Sóller auf der malerischen Insel Mallorca kündigt sich mit mildem Klima und überwiegend freundlichen Wetterbedingungen an. Lassen Sie uns einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage werfen und herausfinden, was das Wetter für die Einheimischen und Besucher bereithält.

Leichter Regen und sanfte Brisen zu Beginn der Woche

Der Dienstag, der 14. Mai 2024, begrüßt uns mit einer sanften Brise und einer angenehmen Höchsttemperatur von 23°C. Obwohl der Himmel von leichtem Regen berieselt wird, ist das Klima gemütlich und lädt zu entspannten Aktivitäten ein. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 63%, und der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von nur 4 km/h.

Der Mittwoch bleibt mit 22°C leicht kühl und bringt ähnliches Wetter wie am Vortag, mit leichten Regenschauern und geringen Windstärken von nur 2 km/h. Ein perfekter Tag, um die Innenräume der lokalen Cafés zu genießen und die feine mallorquinische Küche zu probieren.

Klarer Himmel und sonnige Aussichten

Ab Donnerstag dem 16. Mai, präsentiert sich das Wetter von einer strahlenden Seite mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die eine angenehme Warme von 21°C versprechen. Der Tag eignet sich hervorragend, um die bezaubernde Natur Sóllers zu erkunden oder eine Wanderung zu unternehmen.

Freitag und Samstag werden ebenso mit strahlendem Sonnenschein belohnt, wobei die Temperaturen auf 24°C bzw. 25°C ansteigen. Die ideale Gelegenheit, um am Strand zu entspannen oder sich einen Tag auf See zu gönnen.

Die neue Woche startet mit einem Frischekick

Der Sonntag leitet das Ende der Woche ein und bewahrt die Wärme mit 24°C, begleitet von klarem Himmel, was Sóller in goldenes Licht taucht. Es folgt ein leicht regnerischer Montag mit immer noch angenehmen 23°C.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der 21. Mai mit wiederum klarem Himmel und einer konstanten Temperatur von 23°C, was Sóller auch zum perfekten Ort für Späturlauber macht.

Verpassen Sie nicht die besten Momente in Sóller

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich im Laufe der Woche nur marginal. Der früheste Sonnenaufgang findet am Dienstag um 4:35 Uhr statt, während der späteste Sonnenuntergang am Sonntag mit der Zeit von 19:01 Uhr zu erleben ist. Nutzen Sie diese Zeiten für herrliche Fotomomente oder frühe Spaziergänge am Hafen.

Sóller bietet eine Vielfalt an Attraktionen und das perfekte Wetter, um diese in vollen Zügen zu genießen – seien es die historischen Straßenbahnfahrten oder die Besichtigung des botanischen Gartens.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.5.2024, 01:54:32. +++