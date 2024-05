7-Tage-Wettertrend für Artà, Mallorca: Von leichtem Regen bis klarem Himmel (15.5.2024)

Wetteraussichten für Artà – Die kommende Woche auf Mallorca

Die Wetterprognose für ArtàArtà bringt in den nächsten sieben Tagen einen Mix aus verschiedenen Wetterlagen. Von leichtem Regen bis hin zu klarem Himmel wird den Einwohnern und Besuchern Mallorcas eine abwechslungsreiche Woche bevorstehen.

Leichter Regen und milde Temperaturen am Mittwoch, 15.5.2024

Der 15. Mai beginnt mit leichtem Regen bei angenehmen 18°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von nur 5 km/h bleibt der Regenschirm wahrscheinlich zu Hause oder im Auto. Die Luftfeuchtigkeit von 74% sorgt für eine frische Brise, während der Luftdruck von 1007 hPa das gemäßigte Wetter unterstützt. Sonnenauf- und -untergang, um 4:31 Uhr bzw. 18:54 Uhr, rahmen den Tag ein.

Die Sonne kehrt zurück: Klarer Himmel am Donnerstag, 16.5.2024

Am Donnerstag dürfen sich die Bewohner und Besucher Artàs auf klares Wetter freuen. Die Temperaturen steigen etwas auf 20°C an, perfekt für Aktivitäten im Freien. Bei einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 57% wird der Tag wunderbar mild.

Verstreute Wolken, doch wärmer am Freitag und Samstag, 17. und 18.5.2024

Die Tage am Freitag und Samstag bieten mit 22°C die höchsten Temperaturen der Woche und verstreute bis gebrochene Wolkenfelder. Die Windbedingungen bleiben mit 6 km/h angenehm und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 47% am Freitag bzw. steigt leicht auf 53% am Samstag.

Wetterumschwung am Sonntag, 19.5.2024

Am Sonntag werden die Wolken dichter und es kommt zu einer leichten Abkühlung auf 19°C. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 72%, was die Veränderung im Wettercharakter unterstützt.

Beginn der neuen Woche mit Regen, 20. und 21.5.2024

Der Montag und Dienstag kündigen sich mit moderatem bis leichtem Regen an, doch die Temperaturen bleiben stabil bei 19°C bzw. 20°C. Mit einem sinkenden Luftdruck am Montag und einem steigenden am Dienstag können sich die Wetterverhältnisse durchaus schnell ändern.

Ausblick: Freie Sicht unter klarem Himmel am Mittwoch, 22.5.2024

Zum Ausklang der Vorausschau präsentiert sich der Himmel über Artà wieder klar bei angenehmen 19°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h wird die Mitte der neuen Woche zu einem Pluspunkt für jeden, der Mallorca in dieser Zeit besucht.

Ob Sie die malerischen Strände genießen, die historischen Stätten erkunden oder einfach durch die Gassen von Artà schlendern, die kommende Woche bietet für jedes Vorhaben passende Bedingungen. Bleiben Sie jedoch aufgrund der Wetterwechsel stets vorsichtig und auf aktuelle Vorhersagen eingestellt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.5.2024, 01:24:23. +++