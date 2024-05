7-Tage-Wettervorhersage für Alcúdia, Mallorca: Wechselndes Frühlingswetter erwartet (15.5.2024)

Wetter in Alcúdia: Die Aussichten für eine malerische Woche auf Mallorca

Während viele Besucher die Insel Mallorca für ihre atemberaubenden Strände und das lebendige Nachtleben suchen, zeigt sich das Wetter in Alcúdia diese Woche in einem gemischten, aber angenehmen Licht. Die 7-Tage-Wettervorhersage für Alcúdia bietet einen umfassenden Einblick in das, was die Einwohner und Touristen des charmanten Ortes erwartet.

Erfrischender Start mit Lichtblicken

Am Mittwoch, den 15. Mai 2024, präsentiert sich der Tag mit einer angenehmen Maximaltemperatur von 20°C und leichtem Nieselregen, der die exotische Flora der Insel belebt. Bei einem sanften Wind von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 68% fühlt sich das Wetter gerade für ausgedehnte Spaziergänge oder gemütliche Café-Besuche ideal an. Der Luftdruck sichert mit 1007 hPa eine stabile Situation.

Leichter Regen und steigende Temperaturen

Der Donnerstag, den 16. Mai 2024, zeigt sich etwas wärmer mit einer Höchsttemperatur von 22°C und wiederum leichtem Regen. Die Chance, während eines Regenschauers angenehme Stunden in einem der lokalen Museen oder Restaurants zu verbringen, sollte nicht unterschätzt werden.

Ein paar Wolken begleiten den Wochenverlauf

Am Freitag lassen sich nur einige Wolken am Himmel blicken, während das Thermometer auf angenehme 23°C klettert. Die Besucher Alcúdias können so auf eine Mischung aus Sonne und Schatten setzen, die sowohl für eine Sightseeing-Tour als auch für ein entspanntes Verweilen am Strand optimal scheint.

Wolkiger Himmel und sommerliches Flair

Der Samstag empfängt uns mit 24°C unter teilweise bewölktem Himmel, was jedoch genügend Spielraum für sonnige Momente bietet. Das Meer bietet eine willkommene Abkühlung und lädt zu verschiedenen Wassersportaktivitäten ein.

Die darauf folgenden Tage bieten ähnliche Bedingungen: Moderater Regen und Temperaturhochs von etwa 21°C lassen einem unbeschwerten Aufenthalt in Alcúdia nichts im Wege stehen, solange die Regenjacke nicht vergessen wird. Auch der Luftdruck bleibt konstant, was auf eine beständige Wetterlage hinweist.

Perfekte Bedingungen für Ausflüge

Gegen Ende des Siebentagezeitraums setzt sich das freundliche Wetter fort: Klare Himmel und Temperaturen, die sich um die 22°C-Marke einpendeln, machen Lust auf ausgedehnte Entdeckungstouren rund um die Insel.

Insgesamt erwarten die Einwohner und Gäste Alcúdias eine Woche voller Möglichkeiten, die Inselfrühlingsschönheit in vollen Zügen zu genießen – ob bei einer Wanderung durch die malerische Altstadt oder beim Entspannen an einem der vielen strahlenden Strände.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.5.2024, 01:21:45. +++