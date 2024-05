7-Tages-Wettertrend für Campanet: Sonne, Wolken und Regenschauer (15.05.24 bis 22.05.24)

Der Wettertrend in Campanet: Eine Woche voller Überraschungen

Wettervorhersagen sind so faszinierend wie das Wetter selbst, ständig im Wandel und oft voller Überraschungen. So zeigt uns auch die Prognose für die kommenden sieben Tage in Campanet auf Mallorca ein aufregendes Wechselbad der Temperaturen und Himmelsbilder.

Aktuelle Wetterlage und Aussicht für die Woche vom 15. Mai bis 22. Mai 2024

Wir beginnen unsere Woche mit einem Blick aus dem Fenster auf moderaten Regen am 15. Mai, aber lassen Sie sich dadurch nicht entmutigen! Mit einer Temperatur von 21 Grad Celsius und einer sanften Brise von 3 km/h könnte der Tag trotz der Regentropfen recht angenehm werden. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei erträglichen 58%, während der Luftdruck sich bei 1007 hPa hält.

Am 16. Mai strahlt der klare Himmel mit 24 Grad Celsius um die Wette und wir freuen uns auf den wärmenden Sonnenschein, der bei einer angenehmen Brise von 4 km/h und niedriger Luftfeuchtigkeit von 30% zu langen Spaziergängen oder einer entspannenden Zeit am Strand einlädt.

Leichte Bewölkung am 17. Mai lässt die Sonne immer noch durch, während die Quecksilber-Säule bei sommerlichen 25 Grad Celsius anzeigt. Mit einer Windstärke von ebenfalls 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 37% bleibt das Wetter weiterhin mild und angenehm.

Am 18. Mai sorgen aufgelockerte Wolken für einen malerischen Himmel, während die Temperaturen konstant bei 25 Grad Celsius bleiben. Mit 41% Luftfeuchtigkeit und einem sanften Wind von 3 km/h bleibt das Wetter stabil.

Ein leichter Regenschauer kündigt sich für den 19. Mai an, doch mit 24 Grad Celsius und einer mäßigen Böe von 4 km/h wird der Tag immer noch viele Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten bieten.

Zum 20. Mai hin sehen wir wieder moderaten Regen, was die Landschaft auf Mallorca frisch und lebendig hält. Die Temperaturen liegen an diesem Tag bei angenehmen 23 Grad Celsius, während die Luftfeuchtigkeit auf 57% ansteigt.

Leichter Regen fällt auch am 21. Mai, aber die Temperatur von 23 Grad und der frische Wind von 5 km/h sollten für ein erfrischendes Klima sorgen.

Zum Schluss unserer Wetterwoche begrüßt uns der 22. Mai mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 25 Grad Celsius. Perfekt, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Resümee der Wetteraussichten für Campanet

Campanet präsentiert sich wettertechnisch von seiner abwechslungsreichen Seite. Von sonnigen Tagen bis hin zu mehreren Regentagen, die Natur nähren, gibt es viel Grund zur Vorfreude. Stets sollten Sie jedoch für alle Wetterlagen gerüstet sein, um das Beste aus Ihrem Mallorca-Urlaub oder Alltag herauszuholen. Abschließend, vergessen Sie nicht, die Schönheit der Sonnenaufgänge und -untergänge zu genießen - ein Spektakel, das jeden Tag um 4:33 Uhr beginnt und gegen 19:02 Uhr seinen Höhepunkt erreicht. Bleiben Sie wetterbewusst und genießen Sie die Woche!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.5.2024, 01:28:32. +++