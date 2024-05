Aktuelle Wetterprognose für Capdepera: Detaillierte 7-Tage-Vorschau (15.5.2024)

Wetterausblick für Capdepera: Wechselhafte Bedingungen für die kommende Woche

Ein Blick auf den Wettertrend für die nächsten sieben Tage in Capdepera verrät uns, was uns in diesem malerischen Ort auf Mallorca erwartet. Das Wetter präsentiert sich durchwachsen mit einem Wechsel aus Regenschauern und sonnigen Momenten, bei moderaten Windbedingungen und einer Luftfeuchtigkeit, die für frühlingshafte Frische sorgt.

Mittwoch, 15. Mai 2024: Leichter Regen und milde Brisen

Das Wetter am Mittwoch hält leichten Regen mit einer Temperatur von 18 Grad Celsius bereit. Der Wind weht sanft mit 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 77 Prozent, was den Niederschlag zusätzlich unterstützt. Der Luftdruck liegt bei 1007 hPa.

Donnerstag, 16. Mai 2024: Ein klarer Himmel über Capdepera

Der Donnerstag verwöhnt uns mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 20 Grad Celsius. Mit einem Hauch von Wind bei 5 km/h können Sie eine perfekte Zeit im Freien genießen. Die relative Luftfeuchtigkeit sinkt auf 62 Prozent, was für angenehme Frische sorgt.

Freitag, 17. Mai 2024: Zerstreute Wolken und wärmere Lagen

Die Temperaturen steigen weiter an und erreichen am Freitag 22 Grad Celsius unter zerstreuten Wolken. Ein leichter Wind mit 7 km/h bringt Bewegung in die Wolkenformationen und die Luftfeuchtigkeit bleibt bei komfortablen 53 Prozent.

Samstag, 18. Mai 2024: Teilweise bedeckter Himmel bei milden Temperaturen

Das Wetter am Samstag zeigt sich mit teilweise bedecktem Himmel und die Quecksilbersäule klettert auf 21 Grad Celsius. Die Winde bleiben beständig und bieten mit 6 km/h eine angenehme Brise.

Sonntag, 19. Mai 2024: Anhaltende Wolken, aber trocken

Beharrliche Wolken ziehen über Capdepera, doch es bleibt trocken, bei Temperaturen von 19 Grad Celsius. Die Windverhältnisse sind ruhig mit 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 75 Prozent.

Montag, 20. Mai 2024: Sanfter Regen und ruhiges Klima

Leichter Regen befeuchtet den Beginn der neuen Woche, während die Temperaturen bei 19 Grad Celsius bleiben. Der Wind flaut ab auf ein mildes Lüftchen von 3 km/h.

Dienstag, 21. Mai 2024: Weiterer Regen, aber klare Verbesserungen

Der Dienstag bringt weiterhin leichte Regenfälle, doch die Temperaturen bleiben angenehm bei 20 Grad Celsius. Der Wind zieht leicht an auf 6 km/h und sorgt für eine kleine Abkühlung bei einer Luftfeuchtigkeit von 64 Prozent.

Mittwoch, 22. Mai 2024: Klare Sicht und entspannte Atmosphäre

Zum Abschluss der Wettervorhersage erwartet uns ein klarer Himmel, mit Temperaturen von 19 Grad Celsius und einer sanften Brise von 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 62 Prozent, was für trockene und klare Bedingungen sorgt.

Ob Sie Ihre Freizeit an den malerischen Stränden von Capdepera genießen oder die beeindruckende Landschaft erkunden möchten – diese gemischte Wetterlage bietet die perfekte Gelegenheit, Mallorcas einzigartige Schönheit in all ihren Facetten zu erleben. Halten Sie jedoch immer einen Schirm oder eine Jacke bereit, denn das Wetter im Mai kann schnell wechseln.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.5.2024, 01:30:00. +++