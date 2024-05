Das Wetter in Costitx: 7-Tage Vorhersage und Tageslichtdetails (15.5.2024)

Wetterbericht für Costitx – Vorausschau für die Woche vom 15. bis 22. Mai 2024

Eine neue Woche steht in Costitx auf Mallorca bevor, und das Wetter zeigt sich von seiner wechselhaften Seite. Die Mai-Sonne kämpft mit zeitweiligen Wolkenformationen und leichten Niederschlägen, während die Temperaturen angenehm warm bleiben. Tauchen wir in die tägliche Wettervorhersage ein:

Wetter für Mittwoch, 15. Mai 2024: Regenschauer bei milden Temperaturen

Mittwoch beginnt mit moderatem Regen, was ideal für das Pflanzenwachstum und die Frische in der Luft ist. Die Temperatur von 24°C schafft ein mildes Klima. Die Windgeschwindigkeiten sind sanft bei 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 49%. Der Druck steht auf 1006 hPa.

Sonnenklar Donnerstag und Freitag: Costitx genießt strahlende Tage

Der Donnerstag, 16. Mai, verspricht einen klaren Himmel über Costitx, mit Temperaturen die auf 26°C klettern. Eine frische, aber ruhige Brise weht mit 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 21%, was für herrlich trockene Bedingungen sorgt. Ähnliche Verhältnisse erwarten Sie am Freitag, mit ein paar dekorativen Wolken am Himmel und einer leicht erhöhten Windgeschwindigkeit von 6 km/h.

Ein sternenklarer Blick in die nächste Woche: Meteorologischer Ausblick für Costitx

Die Woche schreitet voran mit gebrochenen Wolken am Samstag und geschlossener Wolkendecke am Sonntag, jedoch bleiben die Temperaturen konstant bei 26°C. Beginnend mit dem Montag, sehen wir einen leichten Regen bei 25°C, bevor die Woche mit einem klaren Dienstag weitergeht, der uns auf warme 26°C verwöhnt. Und der Mittwoch, 22. Mai, übertrifft alle Erwartungen mit einem Hoch von 28°C und einem klar blauen Himmel.

Tageslicht und Sonne satt in Costitx

Für diejenigen, die die Tage am längsten genießen wollen: Der Sonnenaufgang in Costitx wandert von 4:33 Uhr am 15. Mai auf 4:28 Uhr am 22. Mai vor, während sich der Sonnenuntergang von 18:55 Uhr auf 19:02 Uhr verlängert – das bedeutet lange und lichterfüllte Mallorca-Tage!

Planen Sie Ihre Aktivitäten in Costitx mit dieser lebendigen Wetterübersicht. Ob Sie die Natur erkunden, am Strand entspannen oder durch die charmanten Straßen schlendern – es ist alles möglich unter dem wundervollen Himmel von Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.5.2024, 01:31:26. +++