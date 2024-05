Wetter Felanitx (15.05.24 bis 22.05.24): Sonne und Regen – Die Prognose für die nächste Woche

Wetteraussichten für Felanitx: Sonne, Wolken und leichte Niederschläge

Das Wetter in Felanitx präsentiert sich in der kommenden Woche als wahres Kaleidoskop der Vielfalt. Mit einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten, gelegentlichen Wolkenformationen und leichtem Regen gestaltet sich das Klimaprofil des malerischen Ortes auf Mallorca äußerst abwechslungsreich.

Ausblick auf das Wetter vom 15. Mai bis zum 22. Mai 2024

Mittwoch, 15. Mai: Beginnen wird die Woche mit leichtem Regenfall und einer angenehmen Temperatur von 21°C. Bei einem leichten Wind von 5 km/h sollte dies keinen Strich durch die Rechnungen von Spaziergängen oder anderen Freiluftaktivitäten machen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 61%, während der Luftdruck bei 1007 hPa verzeichnet wird. Der Tag erwacht bereits um 4:33 Uhr, während die Sonne erst gegen 18:54 Uhr hinter dem Horizont verschwindet.

Donnerstag, 16. Mai: Die Wetterlage verbessert sich zunehmend und die Sonne grüßt mit einem klaren Himmel. Das Thermometer klettert auf 24°C und bei einer Windgeschwindigkeit von 8 km/h lassen sich die Insel und ihre Schönheiten besonders genießen. Freuen Sie sich auf eine Luftfeuchtigkeit von nur 32% und ungetrübte Ferienstimmung. Mit Sonnenaufgang um 4:32 Uhr und Sonnenuntergang um 18:55 Uhr bietet der Tag viel Raum für Entdeckungen.

Freitag, 17. Mai: Bei wenigen Wolken bleibt es freundlich und mit 24°C weiterhin sommerlich warm. Mit einer sanften Brise von 7 km/h ist das Klima ideal für Ausflüge ins Grüne. Die relative Feuchtigkeit steigt leicht auf 44% an.

Samstag, 18. Mai: Die Wolken verdichten sich etwas, doch mit 23°C und einem leichten Wind bleibt das Wetter angenehm. Die Luftfeuchte misst 46%, während der Barometerstand stabil bei 1010 hPa bleibt.

Sonntag, 19. Mai: Der Himmel zeigt sich überwiegend bedeckt, dennoch bleibt es mit 24°C warm. Die Winde legen sich weitgehend, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei erträglichen 49%.

Montag, 20. Mai und Dienstag, 21. Mai: Auch zum Start in die neue Woche lässt der leichte Niederschlag Felanitx nicht ganz los. Mit Temperaturen um 24°C beziehungsweise 23°C und einer recht konstanten Wetterlage kann jedoch jeder Tag aufs Neue genossen werden. Das Wetter zeigt sich von seiner milden Seite, die Luftfeuchte verharrt im mittleren Bereich und die Windgeschwindigkeiten sind gering.

Mittwoch, 22. Mai: Die Woche klingt mit einem herrlichen klaren Himmel und einer Spitze von 25°C aus. Bei nur 35% Luftfeuchtigkeit und einem schwachen Wind von 3 km/h ist dies ein wundervoller Tag, um die vielfältigen Facetten von Felanitx zu erkunden.

Zusammenfassung der Wetterprognose für Felanitx

Insgesamt bietet Felanitx in der kommenden Woche eine perfekte Mischung aus entspannten Sonnentagen und erfrischenden Regenphasen, die der Natur und den Weinfeldern der Region zugutekommen. Die ideale Zeit, um die wunderschöne Baleareninsel in all ihren Farben zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.5.2024, 01:34:59. +++