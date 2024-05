Wetter in Campos vom 14.05.2024 bis 21.05.2024: Sonnige Aussichten und leichte Brisen

Wetterübersicht für Campos: Sonnige Tage und erholsame Nächte

Freuen Sie sich auf eine sonnenreiche Woche in Campos auf Mallorca, die durchzogen von mildem Frühlingswetter und klarer Luft. Mit erfrischenden Brisen und Temperaturen, die sommerliche Gefühle schon im Mai wecken, wird die dritte Maiwoche zu einem wahren Urlaubshighlight. Ob Sie am Strand entspannen oder Campos erkunden möchten, das Wetter ist auf Ihrer Seite!

Angenehmer Start in die Woche mit klarem Himmel

Dienstag, 14.05.2024: Der Dienstag begrüßt Sie mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 30°C, perfekt für alle Aktivitäten unter freiem Himmel. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 59% liegt. Der Druck beträgt 1014 hPa, was stabile Wetterverhältnisse signalisiert. Beginnen Sie Ihren Tag mit dem ersten Sonnenlicht um 09:09 Uhr und genießen Sie den Sonnenuntergang um 20:14 Uhr.

Erfrischender Regen und leichte Abkühlung

Mittwoch, 15.05.2024: Ein wenig Abkühlung bringt der leichte Regen am Mittwoch, der die Temperaturen sanft auf angenehme 26°C senkt. Der Wind bläst schwach mit 4 km/h, während die relative Feuchtigkeit auf 68% steigt. Gleichzeitig stellt der Luftdruck von 1018 hPa sicher, dass der Regen nur ein kurzes Intermezzo bleibt und die Luft weiterhin reinigt. Der Tag beginnt erneut um 09:09 Uhr und endet um 20:14 Uhr.

Zur Wochenmitte lockere Wolken

Donnerstag, 16.05.2024: Am Donnerstag darf man sich auf eine angenehme Mischung aus 28°C und vereinzelten Wolken freuen, was für eine malerische Kulisse sorgt. Mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 65% bleibt es weiterhin warm und gemütlich. Der Luftdruck bei 1018 hPa ist ein gutes Zeichen für stabiles Wetter. Der Donnerstag wird um 09:10 Uhr eingeläutet und klingt um 20:13 Uhr aus.

Herrliches Strandwetter am Wochenende

Das Wochenende verspricht pures Sommerfeeling: Freitag und Samstag erwarten Sie klare Himmel und Höchsttemperaturen von 30°C bzw. 32°C. Sonnenbaden, Schwimmen oder einfach nur das süße Nichtstun – das Wetter spielt in allen Belangen mit. Mit Luftfeuchtigkeiten von unter 60% und einem leichten Wind ist auch für ein angenehmes Klima gesorgt. Genießen Sie die langen Tage, die jeweils um 09:10 und 09:11 Uhr beginnen und gegen 20:12 Uhr enden.

Zum Ausklang der Woche ein paar Wolken

Die neue Woche startet am Montag und Dienstag mit Temperaturen um die 29°C und einer sanften Brise von 3 bis 4 km/h. Ein paar vereinzelte Wolken können am Himmel auftauchen, die aber dem sonnigen Gesamteindruck kaum einen Abbruch tun. Die Sonnenaufgänge um 09:11 und 09:12 Uhr sowie die Sonnenuntergänge um 20:12 Uhr runden die Wetterwoche in Campos aufs Angenehmste ab.

