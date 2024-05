Wetter Llucmajor (15.05.24 bis 22.05.24): Frühlingstemperaturen und Regenschauer

Wetterübersicht für Llucmajor auf Mallorca

Das Wetter in Llucmajor bietet in der kommenden Woche einen Mix aus sonnigen Momenten und erfrischenden Regenschauern. Frühlingstemperaturen machen Aktivitäten im Freien zu einer wahren Freude.

Wetterprognose für Llucmajor vom 15.05.24 bis 22.05.24

Die Wettervorhersage für Llucmajor verspricht ein angenehmes Klima mit Temperaturen, die sich um die 21 bis 24 Grad Celsius bewegen. Mit leichten Regenschauern und teilweise klarem Himmel ist es das perfekte Wetter, um die vielfältige Fauna und Flora Mallorcas zu erkunden.

Milde Temperaturen und gelegentlicher Regen

Am Mittwoch, den 15. Mai, begrüßt uns der Tag mit leichten Regenschauern und einer Höchsttemperatur von 21 Grad Celsius. Der Wind bleibt mit 5 km/h zurückhaltend, und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 61%. Bei einem Luftdruck von 1006 hPa können Sie sich auf einen erfrischenden Tag einstellen.

Beständiger Frühling in Llucmajor

Auch der Donnerstag, der 16. Mai, hält mit 22 Grad Celsius und vereinzelten Regentropfen am frühlingshaften Trend fest. Der Wind wird etwas kräftiger und weht mit 8 km/h bei einer Luftfeuchtigkeit von 47% und einem Luftdruck von 1008 hPa.

Herrliche Sonnenschein-Tage

Am Freitag, den 17. Mai, dürfen Sie sich auf einen klaren Himmel freuen. Bei 21 Grad Celsius und einer gemäßigten Windgeschwindigkeit von 6 km/h können Sie perfekt die Schönheiten von Llucmajor genießen. Die Feuchtigkeit steigt leicht auf 63%, während der Luftdruck stabil bei 1010 hPa bleibt.

Abwechslungsreiches Wetter am Wochenende

Das Wochenende sieht weiterhin stabil aus mit 22 Grad Celsius und wechselhafter Bewölkung am Samstag sowie einem überwiegend bedeckten Himmel am Sonntag. Bei gleichbleibendem Wind ist dies die ideale Zeit, um durch die Gassen Llucmajors zu schlendern oder einen Ausflug ans Meer zu planen.

Ausblick auf die neue Woche

Die neuen Woche startet mit klarem Himmel und angenehmen 22 bis 24 Grad Celsius. Ein leichter Regenschauer am Montag kündigt sich bei nur 36% Luftfeuchtigkeit an, was frische Luft und klare Sichten verspricht. Der Luftdruck steigt auf 1016 hPa.

Sonnenauf- und -untergangszeiten in Llucmajor

Genießen Sie die frühen Sonnenaufgänge und späten Sonnenuntergänge, die Ihnen die langen Tage in Llucmajor vom 15. bis 22. Mai bieten. Beginnen Sie Ihre Tage schon um etwa 4:30 Uhr und profitieren Sie von dem Tageslicht bis fast 19:00 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.5.2024, 01:38:54. +++