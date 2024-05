Wetteraussichten für Andratx: 7-Tage-Wettervorschau und klimatische Bedingungen (15.5.2024)

Wettervorhersage Andratx: Sanfter Frühlingsregen und klare Sicht

Der Frühling in Andratx präsentiert sich in der Woche vom 15. bis 22. Mai 2024 mit vielfältigen Gesichtern. Die Wetterprognose für die nächsten sieben Tage deutet auf eine Mischung aus leichten Regenschauern und sonnigen Momenten hin, die sowohl Einheimische als auch Besucher in den Genuss typisch frühlingshafter Temperaturen bringen.

Wetter im Detail: Andratx in der Mitte des Mais Mittwoch, 15.05.2024: Mit leichten Regenfällen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 18°C startet die Woche. Der Wind bläst sanft mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 77%, was zu einem frischen Gefühl beitragen könnte. Der Luftdruck wird mit 1007 hPa gemessen. Der frühe Sonnenaufgang um 4:35 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:57 Uhr versprechen einen langen Tag voller Tageslicht.

Donnerstag, 16.05.2024: Das Wetter hält den Kurs mit erneuten leichten Regenschauern. Die Temperaturen erreichen bis zu 19°C bei leicht gestiegenem Wind von 5 km/h. Die Feuchtigkeit nimmt ein wenig ab auf 65%, während sich der Luftdruck leicht auf 1008 hPa erhöht. Der Tag begrüßt uns erneut zur selben Stunde, während sich der Abend um eine Minute verlängert, mit dem Sonnenuntergang um 18:58 Uhr.

Freitag, 17.05.2024: Der Himmel klart auf und präsentiert einen klaren Tag, begleitet von den gleichen milden Temperaturen von 19°C. Mit konstanten 5 km/h Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 72% fühlt sich die Luft frisch und belebend an. Der Luftdruck steigt weiter auf 1010 hPa an. Die Sonne steigt nun schon um 4:34 Uhr empor und weicht erst um 18:59 Uhr dem Abend.

Samstag, 18.05.2024 bis Dienstag, 21.05.2024: Das Wochenende und der Start der neuen Woche bleiben geprägt von einigen Wolken am Himmel und vereinzelten Regenschauern. Die Temperaturen verweilen konstante 19°C, während die Winde zwischen 3 und 5 km/h wechseln. Mit einer Luftfeuchtigkeit, die sich in den 70ern einpendelt, und einem Luftdruck, der bis auf 1018 hPa am Dienstag klettert, versprechen die Tage relative Beständigkeit im Wettergeschehen. Der Sonnenaufgang verschiebt sich minimal früher auf 4:31 Uhr und die Abende dehnen sich bis 19:03 Uhr aus.

Wetterzusammenfassung: Was erwartet uns in Andratx?

Andratx erlebt eine Woche, die überwiegend von leichtem Regen und dazwischengeschobenen sonnigen Momenten geprägt ist. Mit Temperaturen, die sich um die 19°C bewegen, lässt sich der mallorquinische Frühling in vollen Zügen genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.5.2024, 01:22:51. +++