Wetteraussichten für Búger: Sonne und Regenschauer in der dritten Maiwoche (15.5.2024)

Wetterprognose für Búger: Eine Woche voller Wetterkapriolen

Während die Inselbewohner und Besucher Mallorcas die angenehmen Frühlingstemperaturen genießen, schickt uns Mutter Natur in Búger eine gemischte Wetterpalette mit Sonnenschein, wenigen Wolken und erfrischenden Regengüssen. Vom 15.05.2024 bis 22.05.2024 erleben wir in Búger eine facettenreiche Wetterwoche mit Temperaturen, die an einigen Tagen sommerliche Höhepunkte erreichen.

Zu Wochenbeginn vereinzelt Regenschauer

Am 15. Mai erwarten wir moderaten Regen mit einer angenehmen Höchsttemperatur von 22 Grad Celsius. Bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 56% bleibt der Regenschirm am besten griffbereit. Allerdings wird die Luft durch das Nass von oben angenehm erfrischt, denn der Luftdruck beträgt 1007 hPa.

Klarer Himmel und steigende Temperaturen

Ein Wechsel in der Wetterkulisse zeigt sich bereits am 16. Mai, denn an diesem Tag erwarten uns eine klare Sicht und ein Temperaturanstieg auf 25 Grad Celsius — perfekt für lange Spaziergänge oder einen Ausflug an die Küste. Dank der leichten Brise bleibt es angenehm, auch wenn die Luftfeuchtigkeit auf trockene 27% sinkt.

Sommerfeeling mit leichter Bewölkung Mitte der Woche

Die Mitte der Woche begrüßt uns mit vielversprechenden 26 Grad am 17. und 18. Mai, begleitet von nur wenigen Wolken und leichter Brise. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um die Insel zu erleben, sei es bei einem Stadtbummel oder einer Wanderung im Tramuntana-Gebirge.

Wettervariabilität setzt sich fort

Die folgenden Tage bis zum 20. Mai bringen weiterhin Temperaturen im mittleren 20er-Bereich, doch ist mit moderatem Regen zu rechnen. Das Wetter wird variabel sein, sodass man besser auf alles vorbereitet sein sollte.

Ausklang mit Sonnenschein

Zum Abschluss der Wetterwoche klart der Himmel wieder auf. Am 21. und 22. Mai dürfen wir uns über leichten Regen und erneut klare Himmel bei Temperaturen um 26 Grad freuen. Eine leichte Brise sorgt für Wohlbefinden und macht die warmen Tage zu einem echten Vergnügen.

Die langen Tage laden ein, die Schönheit Mallorcas in vollem Umfang zu genießen — die Sonne grüßt bereits um 4:27 Uhr und verabschiedet sich erst spät abends gegen 19:02 Uhr. Ob am Strand, im Café oder beim Schlendern durch die Gassen von Búger, das Wetter verspricht, uns auch in dieser Woche treu zu bleiben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.5.2024, 01:26:09. +++