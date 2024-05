Wetteraussichten für Lloseta: Eine Woche voller Überraschungen – Regen, Sonnenschein und Frühlingswärme (15.5.2024)

Das mallorquinische Lloseta-Wetter vom 15.05.24 bis 22.05.24

Wer in der kommenden Woche in Lloseta auf Mallorca unterwegs sein wird, sollte sich auf eine Mischung aus sonnigen Momenten und frühlingshaften Regenschauern einstellen. Die Wetterlage verspricht wechselhaft zu werden, dabei herrschen angenehme Temperaturen, die das Freizeitvergnügen im Freien nicht trüben sollten. Hier ist Ihr umfassender Wetterbericht für die nächsten sieben Tage in Lloseta.

Milder Regen und sanfte Brisen - Das Wetter zu Wochenbeginn

Am Mittwoch, den 15. Mai 2024, erwarten uns gemäßigte Regenfälle, die die Insel mit einer frischen Brise von etwa 4 km/h umhüllen werden. Die Temperaturen erreichen angenehme 22°C, bedingt durch eine Luftfeuchtigkeit von 51%. Barometrische Messungen zeigen einen Druck von 1006 hPa - ideale Bedingungen für einen entspannten Gang durch die Tropfen des Frühlingsregens.

Lloseta: Wetter am Donnerstag und Freitag mit Lichtblicken

Der Donnerstag, der 16. Mai, präsentiert sich mit leichtem Regen bei wohligen 23°C, wobei der Wind auf 5 km/h zulegt und die Luftfeuchtigkeit auf 27% fällt. Eine ideale Gelegenheit für einen Bummel mit dem Regenschirm und anschließendem Aufwärmen in einem der gemütlichen Cafés von Lloseta. Am Freitag, den 17. Mai, dürfen Sie sich dagegen auf einen klaren Himmel freuen, der die Temperaturen auf 24°C klettern lässt. Erleichternd wirkt auch hier die konstante Brise, diesmal begleitet von einer relativen Feuchte von 33%.

Ein Wochenende mit Sonne und Wolken - Optimale Bedingungen für Ausflüge

Das Wochenende startet am Samstag, den 18. Mai, mit einigen auflockernden Wolkenfeldern, während das Thermometer stabile 24°C anzeigt und eine sanfte Brise von 3 km/h durch Lloseta weht. Der Sonntag setzt diese Reihe mit leichtem Regen fort und die Temperaturen erreichen sommerliche 25°C - perfekt für Ausflüge oder einen Besuch an den Stränden Mallorcas.

Wetterausblick auf die neue Woche in Lloseta

Die neue Woche startet mit moderatem Regen am Montag, den 20. Mai, bei Temperaturen von 22°C, die auch in den folgenden Tagen bestehen bleiben. Leichte Regenschauer sind auch am Dienstag und Mittwoch zu erwarten, wobei die Luftfeuchtigkeit sich zwischen 35% und 54% bewegt und für frische Frühlingstage sorgt. Mit aufklarendem Himmel und 24°C am Mittwoch, den 22. Mai, verabschiedet sich die Wetterwoche in Lloseta mit positiven Aussichten und der Einladung, die mallorquinische Insel weiter zu erkunden.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die vielseitigen Wetterbedingungen Mallorcas zu erleben und genießen Sie die Frühlingstage in Lloseta voller Sonnenschein und gelegentlicher, erfrischender Regengüsse.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.5.2024, 01:37:42. +++