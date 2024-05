Wetterbericht Escorca: Aktuelle Vorhersage und Klimatrends für die nächste Woche (15.05.2024 bis 22.05.2024)

Aktuelle Wettertrends in Escorca: Eine Woche voller Vielfalt

Die Wetterlage in Escorca zeigt sich in der kommenden Woche von ihrer abwechslungsreichen Seite und bietet sowohl residenten als auch Besuchern unterschiedliche Bedingungen, die von Regenschauern bis hin zu strahlendem Sonnenschein reichen. In diesem Artikel verschaffen wir Ihnen einen detaillierten Überblick über die Tage vom 15. Mai bis zum 22. Mai 2024 und wie sich das lokale Klima voraussichtlich gestalten wird.

Die Wettervorhersage für Escorca im Detail

Die Woche beginnt am Mittwoch, den 15. Mai, mit moderatem Regen und Temperaturen um die 19°C, was daraufhin deutet, dass man besser einen Regenschirm griffbereit halten sollte.

Am Donnerstag präsentiert sich Escorca etwas wärmer mit bis zu 20°C und leichtem Regen, unterstützt von einer milden Brise mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h.

Der Freitag dürfte die Highlight des Wetters werden: Mit klarem Himmel und Temperaturen, die auf angenehme 21°C klettern, ist es der perfekte Tag, um das Draußen zu genießen.

Eine wolkenbedeckte Variation erfahren wir am Samstag, wobei das Quecksilber sich stetig bei 21°C hält, begleitet von einer leichten Brise und einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 49%.

Der Sonntag läutet mit leichtem Regen und Spitzenwerten von 22°C die tendenzielle Wetterumstellung ein, ehe am Montag der moderate Regen bei 19°C zurückkehrt.

Zum Abschluss der Woche, am Dienstag und Mittwoch, erfahren wir eine Mischung aus erneutem leichtem Regen und einer Rückkehr zum klaren Himmel bei moderaten 18°C bis 20°C.

Umfassender Klimaausblick für Escorca

Abgesehen von den täglichen Temperaturwerten sollten auch andere Faktoren wie Wind, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck beachtet werden. Über die Woche verteilt werden Windgeschwindigkeiten von 2 km/h bis 5 km/h erwartet, was generell auf ruhige Bedingungen schließen lässt.

Die Luftfeuchtigkeitsschwankungen zwischen 39% und 63% sowie der Luftdruck, der sich im Bereich von 1006 hPa bis 1018 hPa bewegt, sind ebenfalls anzumerken. Sonnenauf- und Sonnenuntergänge sind in Escorca in dieser Jahreszeit besonders lange zu genießen, was zu ausgedehnten Tageslichtphasen führt.

Ausblick und allgemeine Empfehlungen

Zusammenfassend können wir sagen, dass das Wetter in Escorca eine gemischte Tasche darstellt - ideal für diejenigen, die Varietät schätzen. Besucher sollten entsprechende Kleidung für die variablen Bedingungen packen und die lokalen Wetterwarnungen im Blick behalten. Die milden Abendtemperaturen laden zu stimmungsvollen Promenaden am Strand oder durch die malerischen Gassen Escorcas ein.

Ob Sie nun dem regnerischen Wetter trotzen oder die sonnenreichen Tage auskosten wollen, Escorca hält für jede Präferenz das passende Ambiente bereit. Genießen Sie die vielfältige Insel Mallorca mit all ihren Facetten – auch wettertechnisch.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.5.2024, 01:32:54. +++