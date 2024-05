Wettervorhersage Llubí: Sonnenschein und Regen im Wechsel – die Woche vom 15. Mai bis 22. Mai 2024 (15.5.2024)

Das Wetter in Llubí: Eine Woche voller Überraschungen

Mit dem Frühling in vollem Gange gibt uns das Wetter in Llubí dieses Jahr einen bunten Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern. Die kommende Woche vom 15. Mai bis zum 22. Mai 2024 hält für die Bewohner und Besucher allerlei Wetterkapriolen bereit.

Prognose für die kommende Woche

Der Start in die neue Woche zeigt sich noch feucht mit mäßigem Regen am Mittwoch, den 15. Mai, bei einer angenehmen Tagestemperatur von 23°C. Die Bise mit einer Windgeschwindigkeit von gerade mal 4 km/h macht den Aufenthalt im Freien trotz der Nässe durchaus angenehm.

Ab Donnerstag, den 16. Mai, wird das Wetter gnädiger und schenkt uns einen strahlend klaren Himmel. Mit 26°C und einer relativen Feuchtigkeit von nur 22%, ist dies der perfekte Tag für Ausflüge in die Natur Mallorcas.

Leichte Wolken werden den Himmel über Llubí am Freitag zieren, doch die Temperaturen bleiben konstant bei 26°C – ein idealer Tag für Aktivitäten im Freien.

Das Wochenende läutet der Samstag mit lockeren Wolkenfeldern ein, während die Luftfeuchtigkeit sich etwas erhöht, was für ein angenehmes Klima sorgt. Mit identischen Wetterverhältnissen begrüßt uns auch der Sonntag.

Zum Montag hin verdichten sich die Wolken über Llubí und der Himmel zeigt sich teils bedeckt. Niederschläge in Form von mäßigem Regen kühlen die Luft auf angenehme 25°C ab, bevor am Dienstag wieder leichter Regen einsetzt, jedoch bei erfreulich warmen 26°C.

Die folgende Wochenmitte offenbart uns abermals einen klaren Himmel, der am Mittwoch von einem Temperaturhöchstwert von 27°C begleitet wird.

Ausblick und Empfehlungen

Für alle, die ihre Aktivitäten planen: Die Sonne begrüßt uns während dieser Woche relativ früh um ca. 4:30 Uhr und verabschiedet sich erst gegen 19:00 Uhr. Es empfiehlt sich, den Sonnenauf- und -untergang zu nutzen, um bei milden Temperaturen schöne Momente zu genießen.

Für die Tage mit Niederschlag ist ein kleiner Regenschirm sicherlich ein guter Begleiter, während an den klareren Tagen Sonnenschutz und leichte Kleidung angebracht sind. Denken Sie stets an ausreichend Flüssigkeitszufuhr – gerade an den warmen und trockenen Tagen.

Nutzen Sie die Vielfalt der Wetterlage, um Mallorca in all seinen Facetten zu erleben: Ob bei einer Wanderung, einem Stadtbummel oder einem entspannten Tag am Strand – Llubí bietet auch diese Woche für jeden Geschmack das passende Wetter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.5.2024, 01:38:19. +++