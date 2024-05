7-Tage-Wettervorhersage für Felanitx: Sonne, leichte Wolken und erfrischende Brisen (16.5.2024)

Wetterbericht für das malerische Felanitx – Von leicht bewölktem Himmel bis hin zu sanften Regenschauern

Felanitx, ein charmantes Städtchen auf Mallorca, empfängt seine Besucher und Einheimische mit einem angenehmen mediterranen Klima. Während sich der Mai auf der Insel in voller Blüte zeigt, haben wir hier für Sie die Wettervorhersage für die nächsten sieben Tage, beginnend mit dem heutigen Datum, dem 16. Mai 2024, zusammengestellt.

Wetteraussichten für Felanitx – Ein sonniger Start in die Woche

Der begrüßt Einwohner und Urlauber mit wenigen Wolken und Temperaturen von angenehmen 23 Grad Celsius. Bei einem leichten Wind von nur 8 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 38% bietet das Wetter ideale Bedingungen für Ausflüge in die Natur oder einen entspannten Tag am Strand.

Mit einem klaren Himmel und ähnlich angenehmen Bedingungen setzt sich das schöne Wetter am . Die Temperaturen bleiben stabil bei 23 Grad Celsius, wobei der Wind leicht auf 6 km/h nachlässt und die Luftfeuchtigkeit bei 39% liegt.

Leichter Wolkenschleier und behagliche Temperaturen

Die Tage zeigen sich mit leichter Bewölkung bzw. geschlossener Wolkendecke, wobei die Temperaturen ein stetes Niveau von 23 bzw. 22 Grad Celsius beibehalten. Ein leichter Windzug und ein moderater Feuchtigkeitsanstieg auf 56% am 19. Mai lassen das Wetter angenehm erscheinen.

Regen bringt Abkühlung und Frische

Zum Ende der Woche, genauer gesagt am , dürfen die Felanitxer sowie ihre Gäste mit leichtem Regen rechnen. Während diese sanften Regenschauer die Insel mit Frische versorgen, bleibt es mit 24 Grad Celsius weiterhin gemütlich warm. Die zunehmende Luftdruckstabilität kündigt eine baldige Wetterbesserung an.

Blick auf die folgenden Tage

Den Abschluss der 7-Tage-Prognose bildet der mit vereinzelten Wolken, einer leicht erfrischenden Temperatur von 22 Grad Celsius, gepaart mit einem angenehmen Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 56%. Es ist das perfekte Wetter, um die Schönheit Felanitxs in vollen Zügen zu genießen.

Tägliche Wetterübersicht für Felanitx

Sonnenverwöhnt und einladend – Felanitx heißt Sie willkommen

Die aufgehenden und untergehenden Sonnenstunden von 4:32 Uhr bis 18:55 Uhr am Anfang der Woche bis hin zu 4:27 Uhr bis 19:01 Uhr am Ende der Prognoseperiode, geben reichlich Zeit, die Tage im Freien zu genießen. Lassen Sie sich diese Gelegenheit für unvergessliche Urlaubserlebnisse in Felanitx nicht entgehen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 01:07:06. +++