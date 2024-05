7-Tage-Wettervorhersage für Santanyí: Frühlingstemperaturen und leichte Schauer in Aussicht (16.5.2024)

Erwartete Wettertrends in Santanyí – eine Vorschau auf die kommende Woche

Die Frühlingszeit auf Mallorca zeigt sich von einer abwechslungsreichen Seite, und auch in Santanyí dürfen sich Einwohner und Besucher auf eine interessante Wetterwoche einstellen. Mit diesem Artikel erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die täglichen meteorologischen Erwartungen und können entsprechend Ihre Outdoor-Aktivitäten planen.

Angenehme Temperaturen und vereinzelte Wolken

Am Donnerstag, dem 16. Mai 2024, startet Santanyí mit angenehmen 21 Grad Celsius und einer leichten Bewölkung in die Wetterwoche. Ein milder Wind von 8 km/h verspricht einen frischen und belebenden Tag.

Strahlender Himmel am Freitag

Mit einem klaren Himmel und einem leichten Lüftchen von 6 km/h erwartet die Bewohner von Santanyí ein wunderschöner Freitag. Die Temperaturen kreisen erneut um die 21-Grad-Marke, ideal für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien.

Bedeckter Samstag und ein Blick auf den Sonntag

Die Wolken nehmen am Samstag etwas zu, jedoch bleiben die Temperaturen konstant bei 21 Grad Celsius. Geringer Wind und moderate Luftfeuchtigkeit sorgen für ein angenehmes Klima. Der Sonnenaufgang um 4:31 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:56 Uhr rahmen einen idyllischen Tag ein.

Der Sonntag bringt eine stärkere Bewölkung mit sich; die Temperaturen bleiben weiterhin mild. Die leichten Böen und erhöhte Luftfeuchtigkeit signalisieren eine Veränderung, die den Weg für die folgenden Tage ebnet.

Regenschauer als Begleiter für den Beginn der Woche

Mit Beginn der neuen Woche sollte man in Santanyí den Regenschirm nicht vergessen. Von Montag bis Mittwoch ist mit lenzhaftem Regen zu rechnen, allerdings steigen die Temperaturen leicht auf 22 Grad Celsius an – ein Zeichen dafür, dass der Frühling seine Präsenz nicht verleiert. Der Wind zieht etwas an, bleibt aber in einem gemäßigten Rahmen.

Vorschau auf den Donnerstag

Diese Wetterwoche schließt in Santanyí mit einem erneuten Wechsel ab. Wenige Wolken sind am Himmel zu sehen und die Temperaturen sinken leicht auf 21 Grad Celsius. Ein angenehmer Ausklang einer wetterlich facettenreichen Woche.

Fazit und kleine Tipps für Ihre Planung

Die Santanyí-Wetterwoche präsentiert sich als Mix aus Sonnenschein und leichten Regenschauern – typisch für die Frühlingsmonate auf Mallorca. Ob Sie die malerischen Strände besuchen möchten oder planen, die charmanten Straßen von Santanyí zu erkunden, die vorhersagten Konditionen bieten optimale Möglichkeiten für vielfältige Unternehmungen.

