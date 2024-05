Aktuelle Wettervorhersage für Algaida: Sonne und milde Temperaturen erwartet (16.5.2024)

Das Wetter in Algaida zeigt sich von seiner freundlichen Seite, und die kommenden Tage auf Mallorca versprechen angenehme Temperaturen und überwiegend klaren Himmel. Begleiten Sie uns auf einem Blick in die Wetterzukunft und entdecken Sie, was die nächsten 7 Tage meteorologisch bereithalten.

Heiterer Start in die neue Woche

Am Donnerstag, den 16. Mai 2024, erfreut Algerda sich an vereinzelten Wolken am Himmel. Mit Höchsttemperaturen um die 22°C fühlt sich das Wetter angenehm mild an. Eine schwache Brise weht mit gerade einmal 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei behaglichen 38%. Der Luftdruck misst 1009 hPa, und die Sonne begrüßt uns früh um 04:33 Uhr und verabschiedet sich spät um 18:56 Uhr.

Perfekte Bedingungen für Freizeitaktivitäten

Dieser freundliche Wettertrend setzt sich am Freitag, den 17. Mai 2024, und Samstag fort, wobei der Freitag einen ungetrübten klaren Himmel mit Höchsttemperaturen von 24°C verspricht und der Samstag sogar ein Grad wärmer wird. Der Wind bleibt sanft und die Luft trocken. Diese Tage sind wie geschaffen, um die Schönheiten Algaidas und Mallorcas zu erkunden.

Bewölkung nimmt zu, mildes Wetter bleibt

Zum Start des Wochenendes am 19. Mai 2024 ziehen überwiegend Wolken auf, doch die Temperaturen halten sich stabil bei 24°C. Der Wind beruhigt sich auf leichte 4 km/h. Im Verlauf der kommenden Woche besteht eine leichte Tendenz für Regenschauer, die die Insel mit etwas Nass konfrontieren könnten.

Kurze Regenschauer kündigen sich an

Zum Beginn der neuen Woche bringen der 20. und 21. Mai leichtere Regenfälle, während das Quecksilber weiter um 24°C am Montag und 23°C am Dienstag schwankt. Die Luftfeuchtigkeit steigt etwas an, bleibt aber im angenehmen Rahmen. Dies könnte eine willkommene Erfrischung für die Natur bedeuten und die Landschaft noch lebendiger erscheinen lassen.

Mildes Wetter mit aufgelockerter Bewölkung

Die Woche schließt ab mit vereinzelten und zerteilten Wolkenformationen, welche sich am Mittwoch und Donnerstag am Himmel Algaidas zeigen werden. Obwohl die Luftfeuchtigkeit leicht zunimmt, bleibt das Klima mit Temperaturen von 24°C und 23°C sehr angenehm.

Alles in allem ist das kommende Wetter in Algaida beständig und einladend, ideal für Ausflüge und Erkundungen der malerischen Umgebung. Nutzen Sie die bevorstehenden sonnigen Tage für Aktivitäten im Freien und genießen Sie das angenehme Mittelmeerklima.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 00:52:58. +++