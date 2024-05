Die Wetteraussichten für Portocolom - Sonnige Tage und leichte Regenschauer erwarten Sie (16.5.2024)

Wetterprognose für eine idyllische Woche in Portocolom

Die Frühlingstage halten Einzug in Portocolom, einer der schönsten Ecken auf Mallorca, und bringen ein angenehmes Wettergemisch aus sonnigen Abschnitten und leichten Regentropfen. Hier ist Ihre ausführliche Wettervorhersage für die kommende Woche vom 16. Mai bis zum 23. Mai 2024, damit Sie Ihre Tage bestens planen können.

Ein Blick auf das Wetter in Portocolom

Begonnen wird die Woche in Portocolom mit ein paar vereinzelten Wolken. Am Donnerstag, den 16. Mai, erfreuen wir uns an einer Höchsttemperatur von 22°C, während eine sanfte Brise mit 9 km/h weht. Das Aufkommen der Feuchtigkeit liegt bei 51%, was den Tag angenehm gestaltet. Der Sonnenaufgang erfolgt um 4:32 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:54 Uhr.

Am darauffolgenden Freitag, den 17. Mai, begrüßt uns ein strahlend blauer Himmel ohne störende Wolken. Mit einer leichten Windgeschwindigkeit von 7 km/h und einer Tageshöchsttemperatur von 21°C wird dieser Tag ebenso wunderbar. Die Luftfeuchtigkeit steht bei 54%, und der atmosphärische Druck bei 1011 hPa.

Das Wochenende startet am Samstag, den 18. Mai, mit leichten Wolkenformationen und einer stabilen Temperatur von 21°C. Der Wind bleibt dezent im Hintergrund mit 5 km/h. Doch die Luftfeuchtigkeit klettert auf 58%, sodass es sich wohltuend frisch anfühlen mag. Zuvor erleben wir den Sonnenaufgang um 4:30 Uhr und später den Sonnenuntergang um 18:56 Uhr.

Sonntag, der 19. Mai, hüllt Portocolom in ein Gewand aus dichten Wolken. Die Temperaturen sinken leicht auf 20°C, während die Luftfeuchtigkeit auf 71% steigt und den Tag ein wenig feuchter gestaltet. Der Wind bleibt unscheinbar mit 4 km/h.

Die neue Woche in Portocolom beginnt am Montag, den 20. Mai, mit leichtem Regen. Trotz der Nässe von oben hält sich die Temperatur bei wohltuenden 21°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 60% ist der Tag perfekt für eine Regenjacke und einen Spaziergang am Hafen.

Wie geht es weiter? Am Dienstag und Mittwoch, den 21. und 22. Mai, erwarten uns ebenfalls Temperaturen um die 22-23°C mit leichten Regenschauern und einer erhöhten Windbewegung von bis zu 10 km/h. Die Luft bleibt frisch mit einer Atmosphärenfeuchtigkeit unter 60%.

Zum Abschluss der Prognosewoche zeichnet sich der Donnerstag, den 23. Mai, mit aufgelockerten Wolken und einer Temperatur von 20°C aus. Die Brise bleibt moderat bei 8 km/h, und der Feuchtigkeitsgehalt steigt auf 66%, was jedoch für angenehme Kühle in den Abendstunden sorgt. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bleiben nahezu gleich um 4:26 Uhr und 19:00 Uhr.

Zusammenfassendes Wetterresümee für Portocolom

Zusammenfassend präsentiert sich das Wetter in Portocolom als eine schöne Mischung aus sonnigen Momenten und leichten Regenschauern, was typisch für diesen Wonnemonat Mai ist. Die Tage sind längst, die Nächte kurz und die Temperaturen angenehm mild – ideale Bedingungen, um die malerischen Landschaften und Buchten dieser bezaubernden Hafenstadt zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 01:30:20. +++