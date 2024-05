Sonnige Aussichten und frische Brisen: Das Wetter in Son Servera (16.5.2024 - 23.5.2024) (16.5.2024)

Aktuelle Wetterlage in Son Servera: Sonnenschein und leichte Wolken

Mit dem Beginn des wunderschönen Monats Mai genießen wir auf Mallorca ein angenehm warmes Klima. Die Gemeinde Son Servera erwartet in der kommenden Woche (16.5.2024 - 23.5.2024) überwiegend sonniges Wetter mit leichter Bewölkung. Es herrscht eine perfekte Balance aus strahlendem Sonnenschein und einer erfrischenden Brise, die das ideale Wetter für jegliche Outdoor-Aktivitäten darstellt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 19°C und 22°C, was für angenehme Nachmittage im Freien sorgt.

Detailierte Tägliche Wettervorhersage für Son Servera

16.05.2024: Ein wolkenloser Himmel und ein Maximum von 21°C. Ein laues Lüftchen weht mit 5 km/h, perfekt für einen Spaziergang entlang der malerischen Küste. Sonnenaufgang und -untergang umrahmen den Tag um 04:31 Uhr bzw. 18:54 Uhr.

17.05.2024: Weiterhin klare Sicht mit Temperaturen bis zu 22°C. Der Wind frischt auf 7 km/h auf, während die Luftfeuchtigkeit bei 51% liegt. Sonnenaufgang: 04:30 Uhr und Sonnenuntergang: 18:55 Uhr.

18.05.2024: Einige wenige Wolkenfelder trüben den Himmel leicht bei Temperaturen von 21°C und einer leichten Brise von 6 km/h. Sonnenaufgang um 04:29 Uhr und Sonnenuntergang um 18:56 Uhr.

19.05.2024: Der Tag beginnt mit einer dichten Wolkendecke und milden 19°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 73%, was auf eventuellen Niederschlag hindeuten könnte. Sonnenaufgang um 04:28 Uhr, Sonnenuntergang um 18:57 Uhr.

20.05.2024: Leichter Regen wird erwartet und die Temperaturen liegen bei gemütlichen 20°C. Der Wind hält sich mit 3 km/h zurück. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 70% sollten Sie einen Schirm nicht vergessen. Sonnenaufgang um 04:28 Uhr und Sonnenuntergang um 18:58 Uhr.

21.05.2024: Ein Tag mit mäßigem Regen und 20°C. Der Wind ist mit 2 km/h fast spürbar und die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 74% bringt Frische. Sonnenaufgang um 04:27 Uhr und Sonnenuntergang um 18:59 Uhr.

22.05.2024: Die Temperaturen erreichen 22°C und es wird leichter Regen bei einem etwas kräftigeren Wind von 10 km/h erwartet. Sonnenaufgang um 04:26 und Sonnenuntergang um 19:00 Uhr.

23.05.2024: Ein zunehmend bewölkter Himmel und 19°C beschließen die Woche. Frischer Wind mit 5 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 69% sorgen für ein angenehmes Klima. Sonnenaufgang um 04:25 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:01 Uhr schließt den Tag ab.Fazit: Eine Woche mit optimalen Bedingungen in Son Servera

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kommende Woche in Son Servera einladendes Wetter für sämtliche Unternehmungen bietet. Obwohl gegen Ende der Woche einige Regenschauer erwartet werden, mildern diese die Temperaturen und sorgen für eine erfrischende Abwechslung. Planen Sie also ohne Bedenken Ihre Ausflüge und genießen Sie das herrliche Wetter auf Mallorca. Verfolgen Sie stets die neuesten Wetterupdates, handeln Sie nach den regionalen Empfehlungen und denken Sie daran, in jeder Situation das Beste aus dem Wetter in Son Servera zu machen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 01:28:18. +++