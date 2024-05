Sonniges Wetter und milde Temperaturen: Die Wetterprognose für Consell vom 16. bis zum 23. Mai 2024 (16.5.2024)

Wetter Highlights in Consell: Sonne satt mit vereinzelten Wolken

Die Gemeinde Consell auf Mallorca kann sich in den kommenden Tagen auf beständig schönes Wetter freuen. Mit Temperaturen, die sich um die 23°C bis 26°C bewegen, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Ein tiefer Blick in die Wettervorhersage drängt den Gedanken an wolkenverhangene Himmel weit weg.

Ein detaillierter Blick auf die Wetterentwicklung

Ab dem 16. Mai 2024 bettet sich Consell unter ein Himmelszelt, das nur durch wenige Wolken geziert wird. Mit einer sanften Brise von gerade einmal 6 km/h wird es angenehm warm. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 36% erfreulich niedrig, und der Luftdruck liegt bei 1008 hPa. Beginnen wird der Tag früh um 4:33 Uhr mit dem Sonnenaufgang, während der Sonnenuntergang um 18:57 Uhr das Tagesende einläutet.

Der 17. Mai verwöhnt Consell mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf 25°C klettern, während sich die Brise auf 5 km/h abschwächt. Die relative Luftfeuchtigkeit sinkt weiter auf behagliche 32%.

Am 18. Mai setzt sich das herrliche Wetter fort mit einem strahlend blauen Himmel und einer Maximaltemperatur von 26°C. Auch der 19. Mai zeigt sich großzügig mit einer maximalen Tagestemperatur von 25°C, obwohl über den Tag hinweg overcast clouds dominieren werden.

Wetteränderung in Sicht: Regen voraus!

Ab 20. Mai zeichnen sich Veränderungen im perfekten Wetterbild ab. Leichter Regen bringt eine Abkühlung auf 24°C und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 49%. Der darauf folgende 21. Mai bringt moderaten Regen und kühle 22°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 60%.

Die darauffolgenden Tage werden wieder freundlicher: Sowohl der 22. als auch der 23. Mai begrüßen Consell mit wenigen Wolken und ansteigenden Temperaturen um die 22°C bis 23°C.

Prognose für das Wetter in Consell bis zum 23. Mai

Der Fokus für Outdoor-Aktivitäten sollte auf die ersten vier Tage gelegt werden, die trocken und sonnig sind. Für die regnerischen Tage empfiehlt sich ein Plan B für Indoor-Aktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 01:02:00. +++