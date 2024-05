Vorhersage des siebentägigen Wetters in Santa Eugènia: Sonnenschein und leichte Regenschauer (16.5.2024)

Wetter in Santa Eugènia: Ein Überblick über die kommenden Tage

In Santa Eugènia auf Mallorca zeichnet sich das Wetter durch eine angenehme Frühlingswoche mit viel Sonnenschein und vereinzelten Schauern aus. Unsere detaillierte Wetterprognose für Santa Eugènia liefert Ihnen wertvolle Einblicke in die erwarteten meteorologischen Bedingungen vom 16. bis 23. Mai 2024. Lesen Sie weiter, um optimal auf die schönen Tage vorbereitet zu sein.

Das aktuelle Wetterbild für Santa Eugènia

Am Donnerstag, den 16. Mai 2024, startet Santa Eugènia mit einer Mischung aus Sonne und einigen Wolken. Mit Temperaturen um 23 °C und einem sanften Wind von 6 km/h werden angenehme Tagestemperaturen bei geringer Luftfeuchtigkeit von 36% erwartet. Sonnenaufgang und -untergang dieses Tages sind um 4:33 Uhr bzw. 18:56 Uhr festgelegt.

Weiterhin verspricht der Freitag, der 17. Mai, ein Tag mit klarem Himmel und strahlendem Sonnenschein zu werden. Die Temperaturen klettern leicht auf 25 °C, während der Wind bei milden 5 km/h bleibt. Bemerkenswert ist auch die weiter sinkende Luftfeuchtigkeit von 32%, welche für ein besonders angenehmes Klima sorgt.

Sonnabend, der 18. Mai, setzt die Reihe der klaren Tage fort und bringt uns die heißeste Temperatur dieser Woche mit 26 °C. Der leichte Wind bleibt beständig, und auch der Druck zeigt sich mit 1010 hPa stabil.

Wochenstart mit Wetterumschwung: Ab Sonntag, dem 19. Mai, ziehen dichtere Wolken auf und sorgen für einen bedeckten Himmel, mit Temperaturen weiterhin bei angenehmen 25 °C.

Doch bleiben Sie wachsam: Gegen Anfang der Woche kündigen sich leichte Regenschauer an. Insbesondere am Montag und Dienstag, dem 20. und 21. Mai, können Sie mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 23 °C rechnen. Es wird merklich feuchter mit einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 58%.

Der Wettertrend gegen Ende der Woche zeigt zum Glück eine Rückkehr zum besseren Wetter. Am Mittwoch, den 22. Mai, und am Donnerstag, den 23. Mai, werden wieder einige Wolken erwartet, jedoch überwiegt der Sonnenschein, und die Temperaturen halten sich weiterhin bei angenehmen 23 bzw. 24 °C.

Fazit: In Santa Eugènia steht uns eine Woche bevor, in welcher wir die milden frühlingshaften Temperaturen und vereinzelten Regentropfen genießen können. Planen Sie Ihre Aktivitäten im Voraus und nutzen Sie die sonnigen Tage für Ausflüge in die Natur oder Erkundungstouren auf der Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 01:19:43. +++