Wetter in Ariany, Mallorca: Erwartungen für eine angenehme Woche mit gemischtem Himmel (16.5.2024)

Wenn Sie vorhaben, in den kommenden Tagen Ariany, eine charmante Gemeinde auf Mallorca, zu besuchen, können Sie sich auf eine Reihe angenehmer Tage mit einer Mischung aus Sonne, leichten Wolken und gelegentlichem Regen freuen. Unsere Wetterdaten verraten Ihnen, was Sie bis zur nächsten Woche von der Wetterlage in Ariany erwarten können.

Der aktuelle Wettertrend in Ariany

Beginnen wir mit dem heutigen Datum, dem 16. Mai 2024. Die Temperaturen in Ariany werden voraussichtlich angenehme 24°C erreichen. Ein Blick in den Himmel zeigt nur wenige Wolken, was auf einen größtenteils sonnigen Tag hindeutet. Der Wind weht leicht mit Geschwindigkeiten um die 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 31%, was für eine relativ trockene Atmosphäre sorgt. Der Luftdruck wird bei rund 1008 hPa gemessen.

Morgen: Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen

Am 17. Mai 2024 verspricht der klare Himmel in Ariany den ganzen Tag über hervorragendes Wetter, mit einer kleinen Steigerung auf 26°C. Der Wind wird mit etwa 6 km/h wieder ganz sanft durch die Blätter streichen, bei einer noch geringeren Luftfeuchtigkeit von 27%. Perfekte Bedingungen, um die wunderbare Umgebung der Gemeinde zu erforschen.

Wochenendwetter: Wolken und Regen im Wechsel

Das Wochenende bringt einige Veränderungen mit sich. Am 18. Mai halten die Temperaturen mit 26°C weiterhin an, doch wir sehen ein paar Wolken am Himmel. Am 19. Mai bedecken zunehmend mehr Wolken den Himmel, was zu leichtem Regen am 20. Mai führt – es bleibt aber mit 24°C warm. Am 21. Mai sollten Sie Ihren Regenschirm bereithalten, da moderater Regen fällt und die Temperaturen auf 22°C sinken. Trotz der Niederschläge bleiben die Winde mild.

Ausblick für die folgenden Tage

Ab dem 22. Mai treten wieder leichter Regen und ein leichter Temperaturanstieg ein. Die Wolken teilen sich am 23. Mai ein wenig, die Sonne findet ihren Weg durch die lückenhaften Wolken. Mit Temperaturen, die stets um die 22°C bis 24°C liegen, bleibt es angenehm - beachten Sie jedoch die etwas höheren Windgeschwindigkeiten am 22. Mai.

Die Sonnenaufgänge und -untergänge in Ariany sind zu dieser Jahreszeit besonders schön, und es lohnt sich, früh aufzustehen, um die malerischen Szenarien rund um 4:30 Uhr morgens mitzuerleben. Die Abende dehnen sich allmählich aus, mit Sonnenuntergängen, die nahe 19:00 Uhr stattfinden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 00:54:28. +++