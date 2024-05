Wetter in Costitx: Sonnig mit leichten Regenschauern - Wettervorhersage für die kommende Woche (16.5.2024)

Wetterprognose für Costitx - Ein Überblick über die Wettertrends

Die Bewohner und Besucher von Costitx auf Mallorca können sich in der kommenden Woche auf eine Mischung aus Sonnenschein und leichten Regenphasen einstellen. Mit Temperaturen, die eine angenehme Wärme versprechen, zeigt sich das Wetter von seiner wechselhaften, jedoch überwiegend positiven Seite.

Das aktuelle Wetter in Costitx: Sonne und lockere Bewölkung

Heute, am 16. Mai 2024, herrscht in Costitx leicht bewölktes Wetter mit einer Temperatur von 24°C. Ein leichter Wind weht mit 5 km/h und sorgt für eine erfrischende Brise. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 31% bei einem Luftdruck von 1008 hPa. Ein wunderschöner Tagebeginn ist mit dem Sonnenaufgang um 4:32 Uhr zu beobachten, und der Tag klingt aus mit dem Sonnenuntergang um 18:56 Uhr. Die sonnige Mitte der Woche

Die kommenden Tage, insbesondere der 17. und 18. Mai, versprechen mit Höchsttemperaturen von 26°C und 28°C und einem klaren Himmel eine hervorragende Möglichkeit, die wunderbare Inselatmosphäre zu genießen. Am Mittwoch und Donnerstag weht zwar ein leichter Wind, doch die geringe Luftfeuchtigkeit sorgt für ein angenehmes Klima.

Wetteränderung vorausgesagt

Ab dem 19. Mai gibt es einen leichten Wetterumschwung. Die Temperaturen fallen auf angenehme 25°C, allerdings ziehen über den Himmel überwiegend dichte Wolken auf. Der darauffolgende Freitag könnte mit 26°C zwar ähnlich warm werden, jedoch ist mit leichtem Regen zu rechnen. An diesem Tag empfiehlt es sich, stets einen Regenschirm griffbereit zu halten.

Regnerisches Wochenende in Sicht

Am Wochenende, insbesondere am Samstag und Sonntag (21. und 22. Mai), könnten die Niederschläge intensiver werden. So ist am Samstag mit mäßigem Regen und 23°C zu rechnen, während der Sonntag leichten Regen und Höchsttemperaturen von 25°C mit sich bringt.

Start in die neue Woche

Zum Beginn der neuen Woche, am 23. Mai, erwartet die Region Costitx wieder eine Wetterbesserung mit vereinzelten Wolken und Temperaturen um 24°C. Es ist ein perfekter Tag, um die Natur zu erkunden oder durch die Gassen von Costitx zu schlendern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 01:02:41. +++