Wetter in Santa Maria del Camí: Sonnige Aussichten und frühlingshafte Temperaturen erwarten die Bewohner (16.5.2024)

Das Wetter in Santa Maria del Camí: Eine Woche voller Sonnenschein

Die Bewohner und Besucher von Santa Maria del Camí können sich auf eine herrlich sonnige Woche freuen, in der die Temperaturen angenehm frühlingshaft sind. Mit einer sanften Brise und klarem Himmel ist das Wetter ideal, um die Schönheit Mallorcas zu genießen.

Angenehme Temperaturen und leichte Brisen

Donnerstag, 16. Mai 2024: Die Woche startet mit wenigen Wolken am Himmel und einer Höchsttemperatur von 22°C. Mit einem leichten Wind von 6 km/h wird es ein perfekter Tag, um die Natur zu erkunden oder in der Sonne zu entspannen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 41%, und der Luftdruck ist auf 1009 hPa eingestellt.

Freitag, 17. Mai 2024: Der Himmel klärt auf und präsentiert einen klaren blauen Himmel - eine pure Einladung für alle Sonnenanbeter. Die Temperaturen klettern auf 24°C, während der Wind sich auf eine sanfte Geschwindigkeit von 4 km/h beruhigt. Eine niedrige Luftfeuchtigkeit von 37% und ein stabiler Luftdruck von 1011 hPa sorgen für ein angenehmes Klima.

Straßendes Wochenende bei klarem himmel

Das folgende Wochenende wird wie ein Gemälde, mit einem klaren Himmel und einer Sonne, die sich von ihrer besten Seite zeigt.

Samstag, 18. Mai 2024 und Sonntag, 19. Mai 2024: Beide Tage versprechen ununterbrochenen Sonnenschein mit Temperaturen um die 24°C. Während der Wind leicht bleibt, bringt der Sonntag jedoch mehr Wolken mit sich, was auf eine Überdeckung des Himmels deutet. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck bleiben weitgehend konstant.

Montag, 20. Mai 2024: Zu Beginn der neuen Woche könnte ein kleiner Wechsel eintreten. Leichter Regen ist angesagt, jedoch bleibt die Temperatur mit 23°C warm. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 55% an.

Dienstag, 21. Mai 2024 und Mittwoch, 22. Mai 2024: Der Nieselregen hält an, wobei die Temperaturen sich moderat auf 22°C und 21°C abkühlen. Die höhere Luftfeuchtigkeit könnte zu einer frischeren Brise führen, doch der klare Himmel am Mittwoch wird jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Donnerstag, 23. Mai 2024: Die Woche schließt mit wenigen Wolken und einer angenehmen Temperatur von 23°C ab. Mit einem leisen Lufthauch und mittlerer Luftfeuchtigkeit ist es die perfekte Gelegenheit, einen Spaziergang durch die malerischen Straßen von Santa Maria del Camí zu unternehmen.

Tipps für eine schöne Woche in Santa Maria del Camí

Nutzen Sie das konstant gute Wetter, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten in Santa Maria del Camí zu erkunden. Ob ein Besuch in den lokalen Weingütern, eine Wanderung in den nahen Bergen oder einfach nur ein entspannter Tag am Strand – das Wetter ist Ihr Verbündeter für Aktivitäten im Freien.

Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, atemberaubende Sonnenauf- und -untergänge zu beobachten: Der Himmel färbt sich täglich schon ab 4:28 Uhr und bietet bis zu den späten Abendstunden um 19:03 Uhr ein spektakuläres Naturschauspiel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 01:23:15. +++