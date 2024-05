Wetter Marratxí (16.05.24 bis 23.05.24): Sonnige Tage und milde Nächte – die Wetterprognose

Wetterprognose für Marratxí: Sonniges Wetter mit gelegentlichem Regen

Das Wetter in Marratxí verspricht in der kommenden Woche einen Mix aus Sonnenschein und kurzen Regenschauern bei angenehmen Temperaturen. In unserer detaillierten Wettervorhersage geben wir Ihnen einen umfassenden Überblick über das zu erwartende Wetter von Mittwoch, den 16. Mai 2024, bis Mittwoch, den 23. Mai 2024.

Das aktuelle Wetter in Marratxí: Ein Ausblick auf die Woche

Mit einem Hauch von wenigen Wolken startet die Woche in Marratxí mit einer angenehmen Temperatur von 22°C. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 44% bei einem Luftdruck von 1009 hPa. Das Wetter bleibt überwiegend stabil mit einem sonnigen Mittwoch, an dem die Temperaturen auf 24°C bei klarer Sicht steigen.

Marratxí: Sonne satt am Wochenende

Dieses Wochenende präsentiert sich in Marratxí mit einem klaren Himmel und einem strahlenden Sonnenschein. Es bleibt weiterhin warm mit Temperaturen um die 24°C, begleitet von einem leichten Wind um die 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt bei moderaten 40% bis 43%. Doch der Sonntag bringt eine Wendung mit sich – es ziehen dichte Wolken auf, und es wird 24°C bei überwiegend bedecktem Himmel erwartet.

Erfrischender Regen und dann Rückkehr der Sonne

Der Montag könnte für kurze Abkühlung mit leichtem Regen sorgen, während die Temperaturen leicht auf 23°C sinken. Die Regenschauer setzen sich bis in den Dienstag hinein fort, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 63%. Dennoch lässt das Wetter mit einem Luftdruck von 1013 hPa für den Rest der Woche wieder die Sonne auf Marratxí scheinen, mit klarem Himmel am Mittwoch und einer angenehmen Temperatur von 23°C.

Wenn Sie nach einem perfekten Tag suchen, um Outdoor-Aktivitäten in Marratxí zu planen, markieren Sie sich den Mittwoch, den 17. und den 23. Mai 2024 im Kalender. An diesen Tagen dürfen Sie sich über einen klaren Himmel freuen, begleitet von einer sanften Brise – ideale Bedingungen, um Mallorcas atemberaubende Landschaft zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 01:15:11. +++