Wetter Sant Joan (16.05.24 bis 23.05.24): Sonnige Aussichten und Regenschauer in der kommenden Woche

Wetterübersicht für Sant Joan auf Mallorca: 16. bis 23. Mai 2024

Die Wetterlage auf Mallorca zeigt sich in Sant JoanSant Joan wechselhaft in der kommenden Woche. Wir erwarten verschiedene Wetterphänomene, von sonnigen Abschnitten bis hin zu Regenschauern, die das typisch mediterrane Klima der Insel widerspiegeln. Erfahren Sie, wie sich das Wetter in Sant Joan entwickeln wird und was Sie in Sachen Temperaturen, Wind und Regenrisiko erwartet.

Wettertrends für Sant Joan vom 16. bis 23. Mai 2024

Datum: 16.05.24 Belanget am Mittwoch, den 16. Mai erleben wir ein leichtes Regenwetter bei angenehmen 18 Grad Celsius. Der Wind weht mäßig mit 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 36% liegt und der Luftdruck 1007 hPa beträgt. Sonnenaufgang und -untergang kündigen den Tag um 4:31 Uhr bzw. 19:06 Uhr an.

Datum: 17.05.24 Am Folgetag erfreuen wir uns an einem Tag mit zerstreuten Wolken und milden Temperaturen von bis zu 22 Grad Celsius bei leichter Brise von nur 6 km/h. Die Feuchtigkeit bleibt gering mit 34% und der Druck steigt leicht auf 1009 hPa.

Datum: 18.05.24 Für den 18. Mai deutet sich eine geschlossene Wolkendecke an, die das Thermometer auf 19 Grad hält. Der Wind bleibt schwach und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 48% bei einem Luftdruck von 1011 hPa.

Datum: 19.05.24 Ein leichter Regen wird den Tag am 19. Mai begleiten, während die Temperaturen auf 23 Grad Celsius steigen. Leichte Winde und eine relative Luftfeuchtigkeit von 44% sorgen für angenehmes Wetter, trotz Niederschlags.

Datum: 20.05.24 Mäßiger Regen kennzeichnet den 20. Mai, bei dem die Temperatur auf 18 Grad Celsius fällt. Die Windstärke verharrt bei ruhigen 4 km/h, aber die Feuchtigkeit nimmt zu bis auf 62%, bei einem Luftdruck von 1010 hPa.

Datum: 21.05.24 Erneute Schauer erwarten uns am 21. Mai, jedoch bleibt es mit 21 Grad Celsius relativ warm. Der Wind bleibt konstant bei 5 km/h und niedriger Luftfeuchtigkeit von 42% und einem Druck von 1011 hPa.

Datum: 22.05.24 Der Regen lässt nicht nach und begleitet uns auch am 22. Mai bei 20 Grad Celsius. Leichte Winde und eine Feuchtigkeit von 46% bei einem Druck von 1014 hPa sind für diesen Tag vorhergesagt.

Datum: 23.05.24 Zum Abschluss der Woche, am 23. Mai, erwartet uns ein klarer Himmel und strahlender Sonnenschein bei einer Höchsttemperatur von 23 Grad Celsius. Mit einer leichten Brise von 3 km/h und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 31% steht einem perfekten Tag auf Mallorca nichts im Weg.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 01:19:32. +++