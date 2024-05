Wetter Ses Salines (16.05.2024 bis 23.05.2024): Wettertrends und tägliche Prognosen für entspannte Mallorca-Tage

Das Wetter in Ses Salines: Sonnige Aussichten und leichte Brisen

Für alle Wetterinteressierten und Urlauber präsentieren wir die Wetterprognose für Ses Salines auf MallorcaSes Salines. Freuen Sie sich auf eine Woche mit angenehmen Temperaturen, Sonnenschein und nur vereinzeltem Regen. Die kommenden Tage versprechen Entspannung unter wärmenden Strahlen mit milden Winden als Begleiter.

Wetter Ses Salines: Die aktuellen Temperaturen und Aussichten

Die Wettervorhersage für heute, den 16. Mai 2024, verrät uns ein Maximum von 21°C begleitet von einigen wenigen Wolken. Der Wind weht sanft mit 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 59% im angenehmen Bereich, und der Luftdruck steht bei 1009 hPa. Den Sonnenaufgang erleben wir um 4:33 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:55 Uhr.

Mit einem klaren Himmel und anhaltenden 21°C erfreut uns der 17. Mai. Der Wind bleibt mit 6 km/h moderat, während die Luftfeuchtigkeit auf 57% sinkt und der Druck auf 1011 hPa steigt. Das Licht des Tages bricht um 4:32 Uhr an und weicht um 18:56 Uhr der Abenddämmerung.

Am 18. Mai verzeichnen wir vereinzelte Wolken, die das Blau des Himmels schmücken, ohne die Temperatur von 21°C zu beeinträchtigen. Der Wind reduziert seine Stärke auf leichte 5 km/h. Wie gewohnt bleibt die Luftfeuchtigkeit im gemütlichen Rahmen von 56%, und der Druck hält sich konstant bei 1011 hPa. Der Tag erwacht um 4:31 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:57 Uhr.

Der 19. Mai kommt mit einem bedeckten Himmel daher, doch die Quecksilbersäule verharrt bei wohltuenden 21°C. Ein ruhiger Wind von 4 km/h wird uns begleiten, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 61%. Die Druckverhältnisse bleiben weitgehend stabil bei 1010 hPa. Sonnenaufgang und -untergang können Sie um 4:30 Uhr bzw. 18:58 Uhr beobachten.

Leichter Regen wird am 20. und 21. Mai erwartet, was die Insel in eine frische Brise taucht, während die Temperaturen konstant bei 21°C bleiben. Der Wind bläst mit 6-7 km/h, und die Feuchtigkeit steigt auf 63% bzw. 69%. Der Luftdruck fällt am 20. Mai auf 1009 hPa und steigt am 21. Mai auf 1013 hPa. Tomaten Siegen des Tages sind: 4:29 Uhr und 18:59 Uhr.

Am 22. Mai dominieren wieder überwiegend Wolken den Himmel, aber die 21°C sorgen für angenehmes Wohlbefinden. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht zu auf 8 km/h, bei einer Luftfeuchtigkeit von 55% und einem verstärkten Druck von 1015 hPa. Der frühe Vogel singt ab 4:28 Uhr, und die Abendruhe kehrt um 19:00 Uhr ein.

Zum Abschluss der Wetterwoche, am 23. Mai, laden ein strahlender klarer Himmel und 21°C zum Verweilen im Freien ein. Der Wind hält sich mit 7 km/h weiterhin zurückhaltend, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 64%. Der Luftdruck steigt nochmal leicht auf 1017 hPa. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:27 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:01 Uhr, um den Tag vollständig auszukosten.

7-Tage-Wettertrend für Ses Salines: Ideales Urlaubswetter

Zusammengefasst bietet Ihnen Ses Salines in diesen 7 Tagen nahezu perfektes Urlaubswetter. Die Temperaturen sind durchweg mild und laden zu zahlreichen Aktivitäten ein, sei es am Strand, bei einer Wanderung oder beim Schlendern durch die charmanten Straßen. Verpassen Sie nicht die Chance auf unvergessliche Tage unter der Sonne Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 01:26:07. +++