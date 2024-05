Wetteraussichten für Bunyola: Sonne und leichte Schauer in Aussicht (16.05.2024 bis 23.05.2024)

Das Wetter in Bunyola - Eine Vorhersage für die nächsten 7 Tage

Wie präsentiert sich das Wetter in Bunyola auf Mallorca während der kommenden Woche? Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick darüber, was Sie in der malerischen Gemeinde in puncto Wetter vom 16. Mai bis 23. Mai 2024 erwartet.

Angenehme Temperaturen und himmlische Aussichten

Die Woche startet in Bunyola mit einem freundlichen Gesicht: Am Donnerstag, dem 16. Mai, werden Temperaturen um die 20 °C bei nur wenigen Wolken erwartet. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h wird durch die Straßen wehen und die Luftfeuchtigkeit wird auf angenehmen 47% liegen. Das Thermometer steigt am 17. Mai sogar auf 22 °C unter einem strahlend klaren Himmel, begleitet von einer sanften Brise und einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 42%. Der Wettertrend setzt sich fort mit ähnlichen Bedingungen am 18. Mai.

Wetteränderung in Sicht: Bewölkt und leichter Niederschlag

Gegen Ende der Woche ziehen Wolken auf. Am 19. Mai stellt sich das Wetter mit überwiegend bedecktem Himmel ein, doch die Temperaturen bleiben beständig mit Spitzenwerten um 22 °C. Der 20. und 21. Mai bringen leichten Regen mit sich, was die Atmosphäre erfrischt und die Umgebung in ein sanftes Grün taucht - ideales Wetter für Freunde gemütlicher Spaziergänge. Temperaturen von 20 °C und 19 °C sowie erhöhte Luftfeuchtigkeit werden erwartet.

Strahlend blauer Himmel zum Wochenabschluss

Die letzten Tage der Woche versprechen wieder einen Aufschwung: Am 22. und 23. Mai können sich Einwohner und Besucher über klaren Himmel und Temperaturen von 18 °C bis 20 °C freuen. Das wird von einem lebhaften Wind begleitet, der jedoch mit 3 bis 6 km/h für Erfrischung, nicht Belastung sorgt.

Sonnenauf- und -untergänge verschieben sich während der Woche minimal und bieten beeindruckende Lichtspiele an Mallorcas Himmel - immer einen Blick wert.

So zeigt sich das Wetter in Bunyola als ein variierendes Spektrum, das sowohl sonnenhungrigen Gemütern als auch Regenschirm-Liebhabern Momente der Freude bereitet. Bleiben Sie also auf dem neuesten Stand mit unserer täglichen Wettervorhersage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 00:58:21. +++