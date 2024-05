Wetteraussichten für Selva, Mallorca: Sonne und leichte Regenschauer vom 16.05.2024 bis zum 23.05.2024

Das Wetter in Selva: Frühlingshafte Bedingungen auf Mallorca

Die kommende Woche verspricht in Selva, Mallorca, ein abwechslungsreiches Wettererlebnis zu werden. Mit Temperaturen, die das Herz eines jeden Frühlingsliebhabers höherschlagen lassen, erwarten uns Tage voller Sonnenschein und leichte Regenschauer, welche die malerische Landschaft der Insel erstrahlen lassen.

Sonnige Aussichten und leichte Brisen: Der Wettertrend für Selva

Beginnend am 16. Mai 2024, stellt sich das Wetter in Selva angenehm warm und freundlich dar. Mit einer Höchsttemperatur von 23°C und wenigen Wolken am Himmel können Besucher und Einheimische gleichermaßen Freude an den Outdoor-Aktivitäten finden. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h sorgt dabei für eine erfrischende Brise.

Sonne satt und klare Sommerabende

Am 17. und 18. Mai 2024 verwöhnt Selva seine Gäste mit strahlendem Sonnenschein und klarem Himmel. Die Tageshöchsttemperaturen klettern auf sommerliche 25°C und 26°C, während die Winde sanft durch die Straßen wehen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von rund 30% erwarten uns ideale Bedingungen für ausgiebige Wanderungen oder Strandbesuche.

Leichte Wolkendecke und erhöhte Luftfeuchtigkeit

Der 19. Mai 2024 bringt eine Wetteränderung mit sich. Über Selva ziehen dichtere Wolken, doch die Temperaturen bleiben mit 24°C weiterhin warm. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 40% fühlen sich die Abende angenehm an und laden zu geselligen Stunden ein.

Regnerische Akzente setzen neue Impulse

Der Übergang zum Wochenende am 20. und 21. Mai 2024 bringt eine leichte Abkühlung und einige Regenschauer mit sich. Vor allem leichter bis mäßiger Regen steht im Wetterbericht, was die Natur aufblühen lässt und für eine frische Luft sorgt. Trotz des Regens bleiben die Temperaturen mit 24°C und 22°C angenehm mild.

Ausblick auf die neue Woche: Erholung von Regenschauern

Die neue Woche klingt ein mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Am 22. und 23. Mai 2024 erwarten uns Höchsttemperaturen von 23°C und ein angenehmer Mix aus Sonne und leichtem Regen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt wieder, und somit endet die Wetterwoche in Selva so angenehm, wie sie begonnen hat.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich im Laufe der Woche geringfügig, beginnend um 4:32 Uhr bzw. 18:57 Uhr, und versprechen später werdende Abende, die zum Verweilen im Freien einladen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 01:24:36. +++