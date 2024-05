Wetteraussichten für Sineu (16.05.24 bis 23.05.24): Sonne, Wolken und erfrischender Regen

Wetterprognose für Sineu: Die Aussichten vom 16. bis 23. Mai 2024

Das Wetter in Sineu zeigt sich abwechslungsreich in der dritten Maiwoche. Bewohner und Besucher der Region können sich auf eine Mischung aus Sonnenschein, leichter Bewölkung und erfrischenden Regenschauern freuen.

Wetterentwicklung in Sineu mit angenehmen Temperaturen

Die kommende Woche startet in Sineu mit einem milden Donnerstag, dem 16. Mai, bei angenehmen 24°C und vereinzelten Wolken am Himmel. Eine leichte Brise weht mit etwa 5 km/h durch die Straßen und Gassen der malerischen Stadt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei entspannten 31%, und der Luftdruck bei 1008 hPa.

Die Sonne dominiert das Wetterbild

Der folgende Freitag wird noch ein Grad wärmer und begrüßt die Einwohner und Gäste mit einem klaren Himmel. Die Temperaturen steigen auf 25°C, während der Wind leicht auf 6 km/h zunimmt. Genießen Sie die niedrige Luftfeuchtigkeit von 27% und die stabile Drucksituation von 1010 hPa bei einem entspannten Spaziergang unter dem azurblauen Himmel.

Wochenendwetter: Ideal für Unternehmungen im Freien

Das Wochenende startet mit einem traumhaften Samstag. Am 18. Mai erreichen die Temperaturen sommerliche 27°C, begleitet von nur wenigen Wolken und einer leichten Brise. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 24%, was für ausgezeichnete Outdoor-Aktivitäten sorgt. Auch der Sonntag hält mit 24°C und dichten Wolken weiterhin angenehme Bedingungen für jegliche Freizeitgestaltung bereit.

Von Sonnenschein zu erquickenden Niederschlägen

Zu Beginn der neuen Woche kündigt sich am Montag, dem 20. Mai, leichter Regen an bei gleichbleibend angenehmen 25°C. Der Wind lässt merklich nach und sorgt für eine ruhige Atmosphäre. Am Dienstag bereiten Sie sich am besten auf mäßigen Regen bei 23°C vor. Diese Erfrischung geht einher mit einer Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 53% und einem Anstieg des Luftdrucks auf 1013 hPa.

Blick auf die zweite Wochenhälfte

Die zweite Hälfte der Woche begrüßt Sineu mit leichtem Regen und angenehmer Frische bei Temperaturen von 25°C am Mittwoch und einem leicht bewölkten Himmel bei 23°C am Donnerstag, den 23. Mai. Der Wind bleibt sanft und die Luftfeuchtigkeit pendelt um die 48%.

Freuen Sie sich auf eine Woche in Sineu, die mit ihrem angenehmen Wetter alle Facetten des Vor-Sommers bietet und dem Alltag eine erholsame Abwechslung schenkt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 01:26:50. +++