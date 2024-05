Wetterprognose für Binissalem (16.05.2024 bis 23.05.2024): Frühlingshafte Temperaturen mit Licht und Schatten

Wetterüberblick für Binissalem

Die kommenden Tage versprechen in Binissalem ein wahrhaft frühlingshaftes Szenario, mit Temperaturen, die sich angenehm in den Zwanziger bewegen. Von teilweise bewölkten Himmeln zu klaren, sonnigen Tagen, es ist eine Bandbreite an Wetterbedingungen zu erwarten, die für jeden etwas bereithält. Nicht zu vernachlässigen sind jedoch auch die Tage mit erwartetem Niederschlag, so dass sich Einheimische sowie Urlauber auf unterschiedliche Witterungen einstellen sollten.

Tägliche Wettervorhersage für Binissalem

16. Mai 2024: Einige Wolken verziehen sich und lassen Raum für 23°C und leichte, angenehme Brisen von ca. 5 km/h. Sonnenauf- und -untergang bilden ein erhabenes Naturspektakel um 04:33 Uhr bzw. 18:57 Uhr.

17. Mai 2024: Bei einem klaren Himmel erwärmt sich die Luft auf 25°C, während die Winde die Leichtigkeit des Frühlings bei gleicher Geschwindigkeit weitertragen.

18. Mai 2024: Die Sonne regiert unangefochten bei 26°C, und die Luftfeuchtigkeit nimmt einen leichten Rückgang auf 28% hin. Ein Tag wie gemalt für Outdoor-Aktivitäten.

19. Mai 2024: Über BinissalemBinissalem ziehen dichte Wolkenfelder, jedoch bleibt das Quecksilber stabil bei 25°C.

20. Mai 2024: Leichte Regenschauer

21. Mai 2024: Mit mäßigem Regen und einer Senkung der Quecksilber auf 22°C ist ein gemütlicher Tag in den Innenräumen angesagt.

22. und 23. Mai 2024: Abschließend kehrt die Sonne hinter den Wolken hervor, und sorgt für wohlige 22°C und schließlich 24°C. Ein außerordentlich schöner Ausklang der Woche.

Wochentrend für Binissalem

Der 7-Tage Trend zeigt ein kontrastreiches Wetterbild für Binissalem. Der Zeiger des Thermometer schwebt in der angenehmen Region der Zwanziger, wobei die Woche sowohl Sonnenanbeter als auch Regenschirmherausforderer zu seinem Recht kommen lässt. Den Abschluss bildet ein Aufklaren des Himmels, welches uns in die neue Woche begleiten wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 00:56:54. +++