Wetterprognose für Lloret de Vistalegre, Mallorca: 16.05.2024 bis 23.05.2024

Wettertrends für die wunderschöne Region Lloret de Vistalegre

Das malerische Lloret de Vistalegre erwartet in der kommenden Woche eine Reihe verschiedener Wetterphänomene, die sowohl für die Inselbewohner als auch für die Urlauber von Interesse sind. Hier ist Ihr umfassender Leitfaden, der einen tiefen Einblick in die bevorstehenden klimatischen Bedingungen von Mittwoch, den 16. Mai 2024, bis Mittwoch, den 23. Mai 2024, bietet.

Leichter Frühlingswind und vereinzelte Wolkenformationen

Am Mittwoch, den 16. Mai begrüßt Lloret de Vistalegre seine Bewohner und Besucher mit angenehmen 24°C und einer leichten Brise bei Windgeschwindigkeiten von 6 km/h. Der Himmel zeigt sich größtenteils klar, mit gelegentlichen Schleierwolken, was für wunderbare Bedingungen sorgt, um die Strände von Mallorca zu genießen. Der Tag verspricht mit einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 32% und einem Luftdruck von 1008 hPa eine komfortable Atmosphäre ohne drückende Hitze.

Straff blauer Himmel und perfekte Freizeitbedingungen

Der Donnerstag, der 17. Mai, zeichnet sich durch einen kristallklaren Himmel aus. Die Temperatur steigt leicht auf gemütliche 25°C, begleitet von einer gleichbleibenden Brise und reduzierter Luftfeuchtigkeit von 29%. Ob Sie nun durch die Gassen der Stadt schlendern oder einen Ausflug in die umliegende Natur planen, das Wetter ist ideal für Outdoor-Aktivitäten.

Ein Hauch von Wolken und steigende Temperaturen

Mit dem Freitag, den 18. Mai, setzt sich der schöne Trend fort, die Temperaturen klettern auf sonnige 27°C. Ein paar vereinzelte Wolken zieren den Himmel, aber diese sollten keine Störung des blauen Panoramas darstellen. Die perfekte Gelegenheit, um das ländliche Mallorca in seiner vollen Pracht zu erleben.

Der Wetterumschwung: Bedeckter Himmel und Niederschlag

Ab dem Samstag, den 19. Mai, zeigt sich eine Wetteränderung. Ein bedeckter Himmel sorgt für etwas kühlere 24°C, während der Wind auf gemütliche 4 km/h nachlässt und die Luft feuchter wird mit einer relativen Feuchtigkeit von 40%.

Der Regen kommt: milde Temperaturen und friedliche Niederschläge

Der Beginn der neuen Woche wird von leichten Regenfällen am Sonntag, den 20. Mai, und mäßigem Regen am Montag, den 21. Mai, begleitet, wobei die Temperaturen auf 25°C bzw. 23°C fallen. Diese sanften Regengüsse könnten die Insel in eine fruchtbare Landschaft verwandeln und sorgen für eine erfrischende Abwechslung.

Die Gleichgewichtswoche: Ein Wechsel aus Sonne und Regen

Zum Ende der Woche hin wird sich das Wetter etwas stabilisieren. Am Dienstag, den 22. Mai, gibt es leichten Regen bei 25°C und der Mittwoch, den 23. Mai, beschließt die Wetterwoche mit vereinzelten Wolken und 23°C. Diese gemischten Bedingungen sind ideal für diejenigen, die eine Mischung aus Erkundungstouren und der Ruhe eines ruhigen böhmischen Cafés suchen.

