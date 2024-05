Wetterprognose für Manacor: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer vom 16.5.2024 bis 23.5.2024 (16.5.2024)

Wettertrend für Manacor: Eine Woche voller Sonne und leichtem Regen

Während sich die Bewohner und Besucher Manacors auf eine weitestgehend sonnige Woche freuen können, deutet der Wetterbericht hin und wieder auf einige leichte Regenschauer hin. Beginnend mit dem 16.5.2024 bis zum 23.5.2024 werden sich sowohl Wolken als auch die spanische Sonne zeigen, was insgesamt für ein freundliches Klima auf der beliebten Baleareninsel sorgen wird.

Sonniges Wetter mit vereinzelten Wolken am Horizont

Das Wetter in Manacor startet am 16. Mai mit angenehmen 23°C und wenigen Wolken am Himmel. Die Windgeschwindigkeiten liegen sanft bei 8 km/h und die Luftfeuchtigkeit bei geringen 35%, was für eine frische Brise und ein behagliches Klima sorgt.

Klarer Himmel und sommerliche Wärme

Der 17. Mai besticht durch einen klaren Himmel und eine maximale Tagestemperatur von 24°C. Die ideale Gelegenheit, Mallorcas Strände zu genießen und vielleicht sogar ein erfrischendes Bad im Mittelmeer zu nehmen. Windstille und eine moderate Luftfeuchtigkeit ergänzen das sommerliche Wetter.

Wolkenformationen und konstante Temperaturen

Im weiteren Wochenverlauf hält sich das Thermometer konstant bei ca. 23°C. Die Insel erlebt ein Wechselspiel aus Sonne und partieller Bewölkung, während die Windverhältnisse mild bleiben und die Sonne täglich früh auf- und spät untergeht.

Wetterumschwung: Regenschauer bringen Abkühlung

Ab dem 19. Mai deutet sich ein leichter Wetterumschwung an. Die Wolken verdichten sich und bringen vereinzelte Regenschauer mit sich. Das Klima bleibt jedoch mit Temperaturen zwischen 21 und 24°C wohltemperiert.

Regnerische Ausblicke und gemäßigte Winde

Die darauffolgenden Tage sind von leichtem Regen geprägt. In der Phase vom 20. bis zum 22. Mai bleibt es freundlich mit einer sanften Brise und milden Niederschlägen, welche die üppige Flora der Insel erfreuen dürften.

Vielfältige Wolkendecke als Wochenabschluss

Am 23. Mai beendet eine bewölkte Himmelsdecke die Wetterwoche in Manacor. Die Temperaturen nehmen eine leichte Abkühlung auf 21°C vor, während die Luftfeuchtigkeit ansteigt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 01:13:10. +++