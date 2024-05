Wetterprognose: Sonnige Tage und leichte Regenschauer in Sencelles (16.05.24 - 23.05.24)

Strahlende Aussichten und erfrischender Niederschlag in Sencelles

Mit der Ankunft des späten Frühlings erwartet Sencelles, das Herzstück von Mallorca, eine malerische Woche voller Sonnenschein und leichter Regenfälle. Die Idylle der Insel wird durch das bevorstehende Wettergeschehen, das von klarem Himmel bis zu sanftem Regen reicht, zum Vorschein kommen. Wir nehmen Sie mit auf eine Wetterreise durch die kommenden sieben Tage.

Sonniger Start in die Woche

Der 16. Mai 2024 begrüßt uns mit einem verwöhnenden Temperaturenspiel von circa 24°C und einigen wenigen Wolken am Himmel, die die Sonne nur zögerlich verstecken. Ein leichter Wind weht mit 6 km/h, was eine angenehme Brise verspricht, und die Luftfeuchtigkeit wird bei 33% liegen. Mit einem Luftdruck von 1008 hPa und Sonnenstrahlen, die uns ab 4:33 Uhr morgens küssen und sich erst um 18:56 Uhr verabschieden, ist ein herrlicher Tag in Sencelles zu erwarten.

Ungetrübter Himmel und milde Abende

Am 17. und 18. Mai dürfen wir uns auf zwei Tage voller ungetrübtem Sonnenschein freuen. Die Temperaturen erreichen bis zu kuschelige 25°C bzw. sogar 27°C. Diese Tage eignen sich hervorragend, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten Sencelles' zu genießen oder einfach die Wärme der Insel auf der Haut zu spüren, während die Luftfeuchtigkeit weiter sinkt und für ein besonders angenehmes Klima sorgt.

Wechselhaftes Wetter zum Wochenende

Der 19. Mai bringt uns bedeckte Wolken, doch die Temperaturen bleiben stabil bei 25°C. Ein sanfter Wind von 3 km/h wird die Luft leicht bewegen, während die Luftfeuchtigkeit auf 35% ansteigen wird. Am 20. und 21. Mai sollten Besucher und Einheimische ihre Pläne an den erwarteten leichten bis mäßigen Regenschauern anpassen, die jedoch von milden 23°C bis 25°C begleitet werden.

Heitere Aussichten zum Ausklang der Woche

Die Woche neigt sich ihrem Ende zu, aber die Schönheit von Sencelles bleibt beständig: Am 22. und 23. Mai wird der Regen nachlassen und nur noch vereinzelte Wolken werden den Himmel zieren. Mit Temperaturen, die wieder auf 24°C ansteigen und einer Luftfeuchtigkeit, die sich in gemäßigten Bereichen einpendelt, enden wir die nächste 7-Tage-Wetterprognose.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 01:25:16. +++