Wettervorhersage für Llucmajor: 16.05.2024 bis 23.05.2024 - Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer

Aktuelle Wettertrends für Llucmajor

Die kommende Woche in Llucmajor verspricht eine angenehme Mischung aus Sonnenschein und leichtem Regen, ideal für alle, die sich nach dem perfekten Frühlingswetter sehnen. Wir blicken auf eine Periode, in der die Natur auf Mallorca in voller Blüte steht und die Insel ihre Schönheit unter wechselnden Himmelsbedingungen zur Schau stellt.

Leicht bewölkt und sonnige Tage voraus

Der 16. Mai 2024 schenkt uns eine angenehme Abwechslung von Sonne und Wolken mit einer durchschnittlichen Temperatur von 21°C und einer sanften Brise von 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei mäßigen 52%, und der Luftdruck misst 1009 hPa - ein idealer Tag für einen Spaziergang entlang der Küstenpromenade von Llucmajor.

Der 17. Mai 2024 setzt den Trend mit einem klaren Himmel fort. Während die Temperaturen konstant bei 21°C bleiben, sinkt die Windgeschwindigkeit leicht auf 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit bleibt bei 53%. Perfekte Bedingungen, um das reiche kulturelle Angebot Llucmajors zu erkunden oder einen entspannten Tag in einem der vielen charmanten Cafés zu verbringen.

Temperaturanstieg und bedeckter Himmel

Mit Beginn des 18. Mai, erleben wir einen leichten Anstieg der Temperaturen auf 22°C und genießen wiederum einen Tag mit nur wenigen Wolken. Der Wind bleibt mäßig und die Luftfeuchtigkeit angenehm, sodass nichts dem Genuss der malerischen Landschaft im Weg steht.

Am 19. Mai nimmt die Bewölkung zu, und der Himmel wird von dichten Wolken bedeckt sein - ein Vorbote für die bevorstehenden Regenschauer. Trotz der Wolken bleibt das Termometer stabil bei 22°C, und mit einer leichten Windbewegung ist es ein optimaler Tag, um die historischen Stätten Llucmajors zu besuchen, ohne sich Sorgen um eine Überhitzung machen zu müssen.

Nasse Überraschungen und klare Momente

Die zweite Wochenhälfte erwartet uns am 20. und 21. Mai mit leichtem Regen, der die Natur in ein frisches Grün taucht und für angenehme Frische sorgt. Bei gleichbleibenden 22°C kann man die erfrischenden Momente genießen, vielleicht bei einem Besuch der Wochenmärkte oder bei einer Weinprobe lokaler Sorten.

Zum Ausklang der Woche klart es erneut auf, und am 22. Mai dürfen wir uns auf verstreute Wolken bei 22°C und einer vorteilhaften Luftfeuchtigkeit von 46% freuen. Abschließend bringt der 23. Mai erneut wenige Wolken mit sich und bestätigt Llucmajors Ruf als sonnenverwöhnter Ort.

Ein Blick auf die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten

Während dieser Woche erleben wir die längsten Tage des Jahres mit einem Sonnenaufgang um circa 4:30 Uhr und Sonnenuntergang um rund 19:00 Uhr. Genießen Sie die frühen Morgenstunden für eine belebende Joggingrunde oder die abendliche Dämmerung bei einem romantischen Abendspaziergang am Strand.

