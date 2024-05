Wettervorhersage für Muro auf Mallorca – Die nächsten 7 Tage im Überblick (16.05.2024 bis 23.05.2024)

Wettertrend für Muro: Sonnige Tage und leichte Niederschläge

Die malerische Gemeinde Muro auf Mallorca präsentiert sich in der kommenden Woche von einer wechselhaften Seite. Während Sonnenanbeter sich überwiegend auf klare Himmel freuen dürfen, sollten Reisende und Einheimische die Schirme griffbereit halten, da leichte Regenschauer gelegentlich für Abwechslung sorgen werden.

Wetterprognose für Muro – Was erwartet uns in den nächsten Tagen?

Donnerstag, 16. Mai 2024: Mit Temperaturen um 18°C beginnt der Donnerstag in Muro trüb mit leichtem Regen. Eine leichte Brise bei 5 km/h weht durch die Gegend, während die Luftfeuchtigkeit bei 76% liegt.

Freitag, 17. Mai 2024: Am Freitag klart der Himmel auf und wir dürfen uns bei angenehmen 21°C über einen klaren Himmel freuen. Der Wind beruhigt sich auf spürbare 4 km/h und die Luft wird mit einer Feuchtigkeit von 38% spürbar trockener.

Samstag, 18. Mai 2024: Das Wochenende wird mit einem strahlenden Tag eingeläutet. Bei einer Höchsttemperatur von 24°C scheint die Sonne den ganzen Tag über von einem makellosen Himmel, begleitet von einer leichten Brise.

Sonntag, 19. Mai 2024: Mit Beginn der neuen Woche gesellen sich wieder Wolken hinzu, die leichtem Regen Platz machen. Bei gemäßigten 20°C und einer leichten Brise bleibt es angenehm.

Montag, 20. Mai 2024: Der Montag zeigt sich feucht mit moderaten Regenschauern und einem Thermometer, das hartnäckig um 21°C verbleibt. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 80%, und der Wind weht weiterhin sanft.

Dienstag, 21. Mai 2024: Leichter Regen und 21°C werden auch den Dienstag prägen, doch die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehmere 50%. Ein leicht erhöhter Wind von 6 km/h erwartet die Bewohner und Gäste von Muro.

Mittwoch, 22. Mai 2024: Das Wetter nimmt eine milde Wendung mit 22°C und weiteren leichten Niederschlägen, während der Wind bei 5 km/h verweilt und die Feuchtigkeit nur leicht ansteigt.

Donnerstag, 23. Mai 2024: Die Woche endet mit einem kühleren Tag und leichtem Regen bei Temperaturen, die auf 16°C sinken. Die Luft wird spürbar feuchter mit einer Luftfeuchtigkeit von 89%, während der Wind nachlässt.

Wetteraussichten für das Wochenende in Muro

Das Wochenende in Muro zeichnet sich durch ein herrliches Wetter mit klarem Himmel am Samstag und leichten Regenschauern am Sonntag aus. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang rahmen die Tage um diese Zeit traumhaft ein, beginnend kurz vor vier Uhr morgens und endend bei fast viertel vor sieben abends.

