Wettervorhersage Pollença: Sonnige Aussichten und leichte Schauer für die bevorstehende Woche (16.5.2024)

Pollença Wetter: Angenehme Frühlingstage mit vereinzelten Regenschauern

Das idyllische Pollença auf der wunderschönen Insel Mallorca erwartet Sie in den nächsten Tagen mit einer abwechslungsreichen Wetterlage. Die perfekte Balance zwischen sonnigen Abschnitten und erfrischenden Regenschauern zeichnet das bevorstehende Wetter in Pollença aus. Freuen Sie sich auf milde bis warme Temperaturen, die für Outdoor-Aktivitäten und die Entdeckung der malerischen Landschaften Mallorcas geradezu ideal sind.

Milde Temperaturen und überwiegend klarer Himmel

Milde Temperaturen und überwiegend klarer HimmelBeginnen wir mit der heutigen Wetterlage am 16. Mai 2024. Mit einer erfreulichen Maximaltemperatur von 21°C und nur wenigen Wolken am Himmel können Sie Ihre Tagesplanung ohne größere Sorgen vornehmen. Der Wind weht sanft mit nur 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 49% liegt. Die sonnige Ausstrahlung wird durch einen Sonnenaufgang um 04:31 Uhr und einen Sonnenuntergang um 18:56 Uhr hervorgehoben.

Sonnige Tage voraus

Sonnige Tage vorausAm darauf folgenden Tag, dem 17. Mai 2024, dürfen Sie sich auf einen klaren Himmel freuen, unter dem die Temperaturen auf angenehme 23°C ansteigen. Die Windverhältnisse bleiben mit 4 km/h gering, was die warmen Sonnenstrahlen noch mehr geniessen lässt. Luftdruck und Feuchtigkeit halten sich stabil, was eine beständige Wetterlage signalisiert.

Blicken wir weiter auf den 18. Mai 2024, wird es ebenfalls sonnig bei leichten Wolkenformationen. Die Temperaturen erreichen ein Maximum von 24°C, ideal für umfangreiche Touren durch Pollença oder pure Entspannung am Strand.

Leichte Schauer vor dem Wochenende

Leichte Schauer vor dem WochenendeGegen Ende der Woche, insbesondere am 19. und 20. Mai, ziehen dichtere Wolken auf. Sie sollten daher für überwiegend bedeckte Verhältnisse und möglicherweise etwas Regen gerüstet sein. Die Temperaturen schwanken um die 21°C, während die Feuchtigkeit leicht ansteigt.

Das Wochenende begrüßt Sie mit moderaten Regenfällen, besonders am 21. Mai. Die Temperaturen bleiben mild bei rund 20°C. Am 22. und 23. Mai verabschiedet sich die Woche mit leichten Regenschauern und aufgelockerten Wolkendecken bei weiterhin milden 21°C und einer leicht auffrischenden Brise.

Ausblick auf die Wetterwoche in Pollença

Zusammenfassend erwartet Sie eine Woche, die überwiegend von sonnigen Momenten und angenehmen Temperaturen geprägt wird, unterbrochen von einigen Regentagen, die für Abkühlung sorgen und die malerischen Landschaften von Pollença in ein frisches Grün tauchen. Die Abende eignen sich hervorragend, um die Gastronomie Mallorcas zu genießen oder einfach einen ruhigen Spaziergang zu machen.

Genießen Sie die bevorstehende Wetterwoche in Pollença und lassen Sie sich von ein paar Regentropfen nicht abschrecken, denn sie sind Teil des Charmes der Insel im Frühling.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 01:18:32. +++