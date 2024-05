Alcúdia Wetterausblick: 7-Tage-Prognose (17.05.24 bis 24.05.24)

Sanfte Brise und wechselhafte Wolken: Das Wetter in Alcúdia auf Mallorca

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich von seiner vielseitigen Seite und das trifft auch auf Alcúdia zu. Wir blicken auf eine Woche voller Wetterkapriolen, von leichtem Regen bis hin zu wenigen Wolken. Hier ist Ihr detaillierter Wetterbericht, damit Sie bestens vorbereitet sind!

Leichter Regen und angenehme Temperaturen am Donnerstag, den 17. Mai 2024

Starten wir in die 7-Tage-Prognose mit dem heutigen Donnerstag: Eine sanfte Brise weht durch Alcúdia, begleitet von einem leichten Regen, der für eine willkommene Erfrischung sorgt. Die maximale Temperatur liegt bei angenehmen 24 Grad Celsius, während die Luftfeuchtigkeit bei 43% liegt. Trotz des Regens zeigt sich das Barometer stabil mit einem Druck von 1010 hPa. Beobachten Sie den Sonnenaufgang um 4:30 Uhr und den späteren Sonnenuntergang um 18:57 Uhr.

Ein Hauch von Wolken am Freitag, den 18. Mai 2024

Der Freitag begrüßt uns mit ein paar Wolken am Himmel und hält die Temperaturen konstant bei 24 Grad Celsius. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h bleibt es weiterhin angenehm. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 46%, während der Druck stabil bei 1010 hPa bleibt. Sonnenaufgang und -untergang sind Ihre natürlichen Wecker – schauen Sie um 4:29 Uhr nach draußen und genießen Sie den Tagesabschluss um 18:58 Uhr.

Bedeckter Samstag, den 19. Mai 2024

Am Samstag überziehen dichtere Wolken den Himmel von Alcúdia und sorgen für ein überwiegend bewölktes Ambiente. Die Temperatur sinkt leicht auf 21 Grad Celsius, begünstigt durch einen leichten Wind von 6 km/h. Feuchtigkeit und Druck erschweren etwas das Atmen, mit einer Luftfeuchtigkeit von 65% und einem Druck von 1010 hPa.

Sonntag und Montag mit leichtem Regen und moderaten Temperaturen

Der Beginn der neuen Woche präsentiert sich mit leichtem Regen und frischen 21 Grad am Sonntag, die bis zum Montag andauern. Die Feuchtigkeitswerte erreichen 65% und bringen zusätzliche Frische in die Luft.

Wetterumschwung ab Dienstag: Stärkerer Regen und kühlere Luft

Ab Dienstag, den 21. Mai, zieht ein stärkerer Regen auf, was die Temperaturen auf 19 Grad Celsius sinken lässt. Der Luftdruck steigt leicht auf 1013 hPa an, was zu einem angenehmen Klima trotz erhöhter Luftfeuchtigkeit von 72% führen kann.

Ausblick auf die zweite Wochenhälfte: Wetterbesserung in Sicht

Die Woche klingt mit zunehmend auflockernder Bewölkung und einer leichten Erwärmung aus. Von leichtem Regen am Mittwoch bis zu wenigen Wolken am Donnerstag bei angenehmen 23 Grad Celsius – die zweite Wochenhälfte verspricht Besserung.

Ob Veranstaltungen im Freien, persönliche Pläne, oder einfach die Sehnsucht nach Sonne – diese Prognosen helfen, die Woche optimal zu planen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:21:25. +++