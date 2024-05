Ausblick auf die Wetterlage in Santa Maria del Camí: Sonnenschein und leichte Regenschauer im Mai (17.5.2024)

Wettervorhersage für Santa Maria del Camí: 17. Mai bis 24. Mai 2024

Begrüßen Sie die sommerlichen Tage! Santa Maria del Camí auf Mallorca präsentiert sich typisch mediterran mit klarem Himmel und milden Temperaturen. Die kommende Woche hält für Einwohner und Urlauber eine wohltemperierte Wetterperiode bereit, die sich ideal für Freizeitaktivitäten im Freien anbietet.

Strahlender Sonnenschein und klare Nächte

Beginnen wir unsere Wetterreise am 17. Mai 2024. An diesem Tag empfängt uns ein klarer Himmel mit durchschnittlich 24°C, was eine wunderbare Gelegenheit für den Besuch der lokalen Märkte oder eine Wanderung durch die Natur bietet. Ein leichter Wind trägt dazu bei, dass sich die Wärme sanft verteilt.

Stabiles Wetter und friedvolle Morgen

Der darauffolgende Tag, der 18. Mai 2024, verspricht ebenso sonnige Momente, da der Himmel sich weiterhin klar präsentiert. Mit einer identischen Temperatur von 24°C lässt sich der Tag im Freien perfekt genießen. Erleben Sie den Sonnenaufgang um 4:31 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:59 Uhr – Momente, die sich für schöne Fotoaufnahmen anbieten.

Wetterumschwung in Sicht

Am 19. Mai bleibt es mit 24°C angenehm warm, doch der Himmel bedeckt sich leicht, und der Wind weht sanft mit 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig an, was zu einem drückenden Gefühl führen kann.

Leichte Regenschauer bringen Abwechslung

Mitte der Woche, am 20. Mai, ziehen leichte Regenwolken auf, jedoch bleiben die Temperaturen mit 23°C auf einem angenehmen Niveau. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 55%, was die Möglichkeit für erfrischende Momente mit sich bringt, während sanfte Regenschauer die Landschaft nähren.

Der 21. Mai folgt mit ähnlichen Bedingungen: Leichter Regen und 22°C sorgen für eine Pause von der mediterranen Sonne. Die optimale Gelegenheit, Mallorcas Innenräume zu erkunden, sei es in Museen, Cafés oder bei einer Weinprobe in einer der lokalen Bodegas.

Zurück zur klaren Sicht

Das Wochenende hält eine Rückkehr zum klaren, sonnigen Himmel bereit. Am 22. Mai können Urlauber und Anwohner eine Abkühlung bei 21°C und klarer Sicht genießen – ideale Bedingungen für landschaftliche Fotografie oder Erkundungen der malerischen Dorfstraßen Santa Maria del Camís.

Leichte Bewölkung rundet die Woche ab

Der 23. Mai bringt etwas Bewölkung mit sich, doch lässt die Sonne bei 23°C weiterhin ihr Gesicht blicken. Enden wird unsere Wetterwoche am 24. Mai mit einer leichten Zunahme der bewölkten Bedingungen. Die Temperatur steigt auf angenehme 25°C, und der Wind hält sich mit 3 km/h weiterhin zurückhaltend.

Ob Sie auf der Suche nach Erholung sind oder das quirlige Inselleben genießen möchten, das Wetter in Santa Maria del Camí bietet für jede Unternehmung die passende Atmosphäre. Stellen Sie sicher, dass Sie für die leichten Regentage einen Schirm dabei haben, um ungestört die Vielfalt Mallorcas erleben zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 17.5.2024, 01:48:27. +++